AKTUELNO

Društvo

OVE DELOVE SRBIJE ČEKA I DO 15 CENTIMETARA NOVOG SNEGA: RHMZ uputio hitan apel, a evo kada se očekuje otopljenje

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se večeras hitnim apelom upućenim svim učesnicima u saobraćaju zbog snega i poledice!

- Večeras oblačno, u severnoj, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji mestimično kiša, koja će se ponegde lediti na tlu, dok će na severu Bačke i Banata, kao i u planinskim predelima, padati sneg - navodi se u najavi RHMZ za vremenske uslove u Srbiji.

Kako se dodaje, na području Beograda i šire okoline kiša, koja se ponegde može lediti na tlu.

Vreme narednih dana

U subotu (10.01.) oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu.

U toku dana na severu uglavnom suvo, tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega, u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima.

U predelima južnije od Save i Dunava manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više. Slab vetar promenljivog smera će biti u postepenom skretanju na slab i umeren severni.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Najniža temperatura od -6°C na severu Vojvodine do 1°C na jugu Srbije, a najviša od -3°C na severu Vojvodine do 4°C na jugu Srbije.

Vreme narednih dana

U subotu (10.01.) oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu.

U nedelju (11.01.) oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom.

I početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega.

Od srede slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.

pročitajte još

'Tačan datum kraja sveta' predviđen je ovom jednačinom: Trebalo bi da bude uskoro...

Autor: Marija Radić

#Beograd

#RHMZ

#Srbija

#Vremenska prognoza

#apel

POVEZANE VESTI

Društvo

(DETALJNA MAPA) NAREDNIH DANA OPASNO VREME, SRBIJA U CRVENOM! Imaćemo sudar tri pojave u našoj zemlji, RHMZ nastavlja da niže upozorenja (FOTO)

Društvo

KOLAPS U SVEGA PAR MINUTA! Beograd PONOVO OBELEO: Ljudi ne veruju da se ovo dešava! (FOTO)

Društvo

PAŠĆE I DO 15 CENTIMETARA NOVOG SNEGA! RHMZ nanizao upozorenja, evo šta nas čeka sutra!

Društvo

RHMZ IZDAO UPOZORENJE! Oglasili se prvi put u novoj godini: Temperatura strmoglavo pada, u ova dva dela Srbije biće i SNEGA

Društvo

Najnovije hitno upozorenje RHMZ: U ove delove Srbije stiže grad, pljuskovi i olujni vetar!

Društvo

SRBIJA NA UDARU SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: U ove delove stiže NOVA TURA PADAVINA