KOLAPS U SVEGA PAR MINUTA! Beograd PONOVO OBELEO: Ljudi ne veruju da se ovo dešava! (FOTO)

Kako navodi u najnovijem upozorenju RHMZ, oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

U Beogradu je danas osvanulo kišno jutro, međutim, pre nekih sat vremena desio se potpuni obrt. Počeo je da pada sneg, koji se na zgradama, kućama, ali i na ulici za svega nekoliko minuta zadržao.

Naredna tri dana donose sudar kiše, vlažnog snega i ledene kiše upozorava Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Izdata su i upozorenja na opasnosti u saobraćaju, prekide u snabdevanju i moguće štete na elektroenergetskoj mreži.

- Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara. Takođe, u istoj oblasti danas (04.01.2026. godine) u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice (od 05.01. do 07.01.2026. godine) očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlјe - navodi se u upozorenju RHMZ.

Autor: D.Bošković