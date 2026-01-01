AKTUELNO

Društvo

RHMZ IZDAO UPOZORENJE! Oglasili se prvi put u novoj godini: Temperatura strmoglavo pada, u ova dva dela Srbije biće i SNEGA

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se tik nakon ponoći u novogodišnjoj noći sa najnovijim upozorenjem.

- Tokom novogodišnje noći umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren mraz, a ponegde u Vojvodini i na istoku Srbije i uz provejavanje slabog snega - stoji u upozorenju RHMZ.

RHMZ je dodao da će se temperatura kretati u intervalu od -4 do -1 stepeni, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje hladnije, oko -7 stepeni Celzijusa.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni vetar.

Autor: Iva Besarabić

#RHMZ

#Sneg

#Srbija

#Temperatura

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

SRBIJA NA UDARU SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje će najviše biti pogođeni (FOTO)

Društvo

NOVO UPOZORENJE RHMZ: Pada temperatura, biće i do 40 centimetara snega

Društvo

RHMZ izdao UPOZORENJE zbog nagle promene vremena: Evo šta čeka Beograd i ostale delove Srbije narednih dana (FOTO)

Društvo

SRBIJA NA UDARU SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: U ove delove stiže NOVA TURA PADAVINA

Društvo

STIŽU PADAVINE! Hitno se oglasio RHMZ: Ovaj deo Srbije prvi na udaru

Društvo

SRBIJA NA UDARU KIŠE I SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: Evo gde se najviše očekuju nepogode (FOTO)