SRBIJA NA UDARU SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje će najviše biti pogođeni (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se najnovijim upozorenjem.

- Iznad većeg dela zemlje pretežno vedro, osim u delovima Pomoravlja i jugoistočne Srbije, gde će se zadržati umereno oblačno. Na istoku Srbije biće i vetrovito sa jakim zapadnim i severozapadni vetrom. U toku noći doći će do postepenog naoblačenja, a u planinskim predelima istočne Srbije moguće je provejavanje slabog snega.

U nedelju ujutro hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazem. U toku dana vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od -6 do 3 °S, najviša od 2 do 6 °S.

U ponedeljak pretežno sunčano i malo toplije.

U utorak posle vedrog jutra, u toku dana prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati uglavnom suvo.



U sredu uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak u ostalim krajevima novo naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Od petka do kraja sedmice česta naoblačenja sa povremenim snegom, a u nižim predelima ponegde i kišom. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: D.Bošković