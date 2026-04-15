Drama na putevima Srbije: Počela velika akcija MUP-a! Mere se i najmanje greške, kontrole na preko 400 lokacija

Od danas širom Srbije počinje 24-časovna akcija "Speed Marathon", a tokom koje će policija kontrolisati brzinu na više od 400 lokacija, obavestilo je javnost Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Na putevima su svi uređaji: radari, presretači i sistemi za automatsko merenje, a na auto-putevima se kontroliše i prosečna brzina.

Akcija se sprovodi istovremeno širom Evrope, a poseban fokus je na deonicama koje su kao rizične predložili sami građani.

- Cilj je jasan, manje prekoračenja, manje nezgoda i više sačuvanih života. Poštujte ograničenja i vozite odgovorno. Brzina ne skraćuje put već vreme za reakciju - piše MUP na svojoj zvaničnoj Instagram stranici.

Podsetimo, Uprava saobraćajne policije sprovodi, od 13. do 19. aprila, međunarodnu akciju pojačane kontrole brzine na putevima širom Srbije. Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom tog perioda biže angažovani svi raspoloživi resursi - od ručnih radara, preko video-nadzora i "presretača" do merenja prosečne brzine na auto-putevima.

Autor: D.Bošković