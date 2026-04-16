Premijer Macut najavio velike reforme u obrazovanju! Ukazao na DVA PROBLEMA koja što pre treba rešiti

Premijer prof. dr Đuro Macut najavio je da će u predstojećem periodu imati nove cikluse razgovora sa predstavnicima visokoškolskih ustanova, ali i sa predstavnicima srednjeg i osnovnog obrazovanja kako bi se dodatno unapredio čitav obrazovni sistem u Srbiji.

"Pokušaćemo sa Ministarstvom prosvete da unapredimo i taj predškolski i školski sektor, da pokušamo da uđemo u nove kurikulume, jer mislim da su i naše škole generalno dosta anahrone i nije to dobro. Ne funkcioniše to baš po nekom modernom principu", rekao je Macut za K1 govoreći o reformi obrazovanja.

Smatra da su učenici škola u Srbiji preopterećeni, a sa druge strane nema analitičnosti u nekim predmetima i ne "ulaze u dubinu".

Kada je reč o univerzitetima, Macut je kazao da će tema razgovora biti koja je budućnost univerziteta u Srbiji, šta treba da se "pojača" ili da se otvori nešto novo.

"Jedno od pitanja će biti da li će i strani fakulteti biti ti koji će ući, to je isto moguće, jer u nekim delovima, nekim smerovima, mi nećemo imati dovoljno kadrova da obrazujemo što nam je potrebno", ukazao je Macut.

Podsetio je da je prošle godine formirao Komisiju koja se bavi procenom upisa i prolaznosti studenata na državnim univerzitetima.

