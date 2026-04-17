Brže i efikasnije ostvarivanje prava: Počele obuke zaposlenih za rad na platformi u sistemu SOZIS

Rad u sistemu SOZIS omogućiće lakšu i efikasniju komunikaciju zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i bolji protok informacija, a sve u cilju zadovoljstva građana, njihove bolje informisanosti i bržeg ostvarivanja prava, istakla je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na obuci zaposlenih za operativni rad na platformi ovog sistema.

Navela je da ovakav način rada predstavlja jednu vrstu digitalizacije socijalne zaštite. Putem ove platforme, zaposleni će moći lakše da komuniciraju sa predstavnicima Ministarstva, kao i sa ljudima iz struke, da razmenjuju iskustva i znanja.

Kako je istakla, u sistemu postoji baza koja pamti svaki upit i odgovor i tačno će moći da se vidi i posvećenost radnika, kao i onih koji treba da daju odgovore na postavljena pitanja.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da će operativni rad na ovoj platformi početi od 1. maja.

„Verujem da ćemo kroz nekoliko dana od početka primene, biti u mogućnosti da predstavimo i prve rezultate, kako bi se ljudi informisali i o funkcionisanju sistema u praksi“, zaključila je ministar.

Ona je istakla da je socijalna politika najvažnija unutrašnja politika, jer garantuje socijalnu sigurnost za sve porodice.

„Prilagođavamo socijalnu zaštitu potrebama 21. veka. Želimo da radimo na njenom unapređenju i efikasnosti. Dok većina zemalja, usled ekonomske krize, uskraćuje ili smanjuju obim socijalnih davanja, Srbija unapređuje sistem socijalne zaštite“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Današnjim obukama prisustvovali su pomoćnik ministra u Sektoru za informacione tehnologije Miladin Brković, predstavnici ministarstva i zaposleni u sistemu socijalne zaštite iz nekoliko okruga u blizini Beograda.