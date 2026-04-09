Đurđević Stamenkovski: Izdvojeno 80 miliona za banjski oporavak vojnih invalida i porodica poginulih boraca, boravak produžen na 10 dana

Izvor: Pink.rs

„Za banjsko – klimatski oporavak u Vrnjačkoj Banji, za korisnike u sistemu boračko – invalidske zaštite, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdvojilo je 80 miliona dinara“, poručila je ministar Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je sa direktorom Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji Dejanom Stanojevićem potpisala ugovor o sprovođenju ove usluge.

Ministar je navela da je ove godine izdvojeno 30 miliona više nego prethodne, a kao posebnu novinu istakla da je boravak, umesto dosadašnjih 7 dana, produžen na 10 dana.

Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Vojni invalidi, civilni invalidi rata i korisnici porodične invalidnine imaće ove godine više vremena da se odmore, rehabilituju i predahnu, jer je naša obaveza da brinemo o njihovom zdravlju i dostojanstvu“, poručila je ministar.

Ona je dodala da ova mera nije samo vid podrške, već jasan pokazatelj odnosa države prema onima koji su je branili.

Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Ovo je dug časti koji vraćamo i naša obaveza prema onima koji su nas zadužili. Srbija ne zaboravlja svoje heroje i njihove porodice i činiće sve da im obezbedi sigurnost, poštovanje i uslove dostojne njihove žrtve, jer je naš zadatak da budemo uz njih ne samo u rečima, već i u delima“, zaključila je ministar.

