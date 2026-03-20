Preko dva i po miliona za novo terensko vozilo za CSR Kladovo! Đurđević Stamenkovski: Sistem socijalne zaštite mora da funkcioniše u svim krajevima Srbije

Ministarstvo će izdvojiti preko dva i po miliona dinara za kupovinu adekvatnog terenskog vozila za Centar za socijalni rad u Kladovu, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da će vozilo omogućiti da se lakše i brže stigne do nepristupačnih krajeva, gde se nalaze staračka i samačka domaćinstva.

- Na istoku Srbije imamo sve veći broj staračkih domaćinstava i zato je važno da usluga pomoć u kući, koja je licencirana u ovoj opštini, bude još efikasnija. Danas smo ovde da budemo bliži ljudima i da pokažemo da sistem socijalne zaštite mora da funkcioniše u svim krajevima Srbije - naglasila je ministar.

Pohvalila je rad zaposlenih istakavši da je 1.400 porodica upućeno upravo na Centar za socijalni rad, jer imaju različite potrebe iz sistema socijalne zaštite. Naglasila je da preko 14.000 lica u celoj Srbiji radi u sistemu socijalne zaštite, koji je i najznačajniji kada je u pitanju unutrašnja politika jedne zemlje.

Đurđević Stamenkovski je navela i da će Centru za socijalni rad biti obezbeđena nova računarska oprema, za kojom je iskazana potreba zaposlenih, kako bi njihov rad bio brži i kvalitetniji.