Đurđević u Gerontološkom centru u Kučevu: Rekonstrukcija završena pre roka

Radovi na rekonstrukciji unutrašnje stolarije u Gerontološkom centru u Kučevu, za koje je Ministarstvo izdvojilo preko 14 miliona dinara, su završeni, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski nakon obilaska ove ustanove.

Ona je navela da je prilikom prethodne posete obećano da će Ministarstvo pomoći da se izvrši ova rekonstrukcija i naglasila da su radovi završeni pre roka, kao i da su ukupna izdvajanja iznosila manje nego što je predviđeno.

- To znači da su radovi izvođeni kvalitetno, marljivo i da se gledalo da se i uštedi svaki dinar, imajući u vidu da je socijalna zaštita zaista veliki sistem i da svi zajedno moramo da pokažemo odgovornost prema sredstvima koja su opredeljena za funkcionisanje tog sistema - navela je ministar.

Ona je naglasila da Ministarstvo čini sve bi naši najstariji svoje zrele godine proveli okruženi podrškom, brigom i ljubavlju i kako bi imali sve što im je potrebno.

- Jako je važno da rekonstrukcijom ovakvih objekata pokažemo da vodimo računa, ne samo o ovim ustanovama, već o o svima koji ovde žive i kojima je ovo druga kuća i drugi dom - navela je.

Nakon posete Gerontološkom centru, Đurđević Stamenkovski je obišla i Ustanovu za odrasla i starija lica u Kučevu.

- Ministarstvo je preko namenskih transfera za opštinu Kučevo izdvojilo 3 miliona i 600 hiljada za usluge u zajednici, kao što su lični pratilac, koju koristi petoro dece i pomoć u kući, za 45 korisnika - navela je.

Ministar je najavila i da će se u narednom periodu u ovoj opštini raditi na uvođenju usluga personalna asistencija, SOS telefona za žrtve nasilja, kutka za najstarije i pedagoško savetovalište za decu i mlade.

- Time će Kučevo dobiti sve usluge u socijalnoj zaštiti koje su nam važne za svaku lokalnu samoupravu, kako bi bila prava opština po meri porodice - zaključila je Đurđević Stamenkovski.