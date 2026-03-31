Za usluge pomoć u kući i lični pratilac 600 miliona dinara! Đurđević Stamenkovski: Cilj nam je da sistem socijalne zaštite bude efikasan, dostupan i preventivan

Ministarstvo je u ovoj godini izdvojilo 600 miliona dinara, odnosno 40 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu za finansiranje usluga u zajednici, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je predstavnicima lokalnih samouprava uručila ugovore o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti.

Ministar je istakla da su sredstva izdvojena za 125 lokalnih samouprava i naglasila da su pomoć u kući i lični pratilac usluge u zajednici koje se najviše sprovode i koje su najzastupljenije, ali da svakako treba raditi i na razvoju ostalih usluga.

- Personalni asistent, savetovalište za rani razvoj, psihološka i pedagoška savetovališta za mlade, porodice i roditelje su takođe usluge koje ćemo nastojati da razvijamo u narednom periodu - navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da Ministarstvo pruža finansijsku podršku lokalnim samoupravama u razvoju usluga socijalne zaštite, ali da nije i ne treba da bude jedini izvor finansiranja. S tim u vezi, podsetila je da je Ministarstvo predložilo i Deklaraciju o osnaživanju usluga u zajednici, kojom se skreće pažnja na lokalne samouprave da za te svrhe opredeljuju dodatna sredstva u svojim lokalnim budžetima.

- Cilj nam je da sistem socijalne zaštite bude efikasan, dostupan i preventivan. U narednom periodu predstavićemo i strateške pravce za period Srbija 2030 – 2035 - zaključila je ministar Đurđević Stamenkovski.

