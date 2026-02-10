Više od 60 miliona dinara za usluge socijalne zaštite Srbima na Kosovu i Metohiji! Đurđević Stamenkovski:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelilo je više od 60 miliona dinara za prva tri meseca i polovinu aprila, kao transfer sredstava za usluge socijalne zaštite u zajednici na području 21 lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji, koje će koristiti više od 500 korisnika, izjavila je ministar Milica Đurđević Stamenkovski nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji sa predstavnicima Centra za socijalni rad u Zubinom Potoku.

Ona je istakla da se ovim sredstvima finansiraju dve ključne usluge, a to su pomoć u kući za najstarije i lične pratioce za decu sa smetnjama u razvoju.

- Istovremeno zapošljavamo više od stotinu ljudi, što znači i egzistenciju za više od stotinu porodica. Naš narod na Kosovu i Metohiji mora da zna da je država Srbija uvek uz njih - poručila je ministar.

Ona je istakla da Ministarstvo, u saradnji sa Kancelarijom za KiM, nastavlja da jača sistem socijalne zaštite i pored brojnih izazova i opstrukcija sa kojima se centri za socijalni rad suočavaju na terenu.

- Uprkos teškim uslovima, naši zaposleni pokazuju ogromnu posvećenost i humanost. Zato ćemo nastaviti da izdvajamo značajna sredstva, da budemo prisutni i da svakoj porodici, koja zavisi od podrške države omogućimo sigurnost i dostojanstvo. Srbija će štititi svoj narod i pružati mu oslonac gde god da živi - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ministar je zahvalila svim zaposlenima u centrima za socijalni rad, posebno centru u Zubinom Potoku koji koordiniše rad na teritoriji ove 21 lokalne samouprave, kao i Kancelariji za KiM na podršci i saradnji.

- Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastaviće da kroz konkretne programe i ulaganja obezbeđuje socijalnu sigurnost, opstanak i dostojanstven život srpskih porodica na Kosovu i Metohiji - zaključila je Đurđević Stamenkovski.

