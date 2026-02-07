'Za podršku osobama sa invaliditetom 550 miliona dinara' Đurđević Stamenkovski: Nastojimo da ispratimo sve ono što je agenda države Srbije u ovom trenutku!

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, tematski je najsadržajnije ministarstvo u Vladi Srbije, koje se bavi najraznovrsnijim temama, veoma je sadržajno i pruža mnogo mogućnosti, ali i da zahteva prisutnost na terenu, rekla je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je rekla da država izdvaja velika sredstva za pomoć ljudima sa invaliditetom, ali nekada zbog nedovoljne koordinacije, ne osećaju svi benefite tih programa, i kako dodaje, to žele da promene.

- Mi naredne nedelje pokrećemo jednu vrstu aktivnosti, novog programa, projekta, koji će se zvati "Rad na terenu". Veoma je važno da budemo svesni da u našem društvu postoje oni čija tišina govori više od reči. Naše ministarstvo je za podršku osobama sa invaliditetom obezbedilo 550 miliona dinara, i on je sada veći za 50 miliona nego prethodne godine - rekla je Stamenkovski i dodaje:

- Insistiramo ove godine da rezultati budu konkretniji i vidljiviji za osobe sa invaliditetom. Da oni imaju više vozila koja su njima pristupačna. Prvi put ćemo ove godine imati bazen u Beogradu kojem mogu da pristupe osobe sa invaliditetom. Želimo da ljudi osete i vide golim okom šta se radi. Želimo da imamo više inkluzivnih sredstava, kao i više igrališta.

Đurđević Stamenkovski, komentarisala je posetu Senjskom rudniku, i istakla da tamo ima sedam dama koje rade u rudniku, koje su "gorostasi", i rade u rudničkoj jami.

- Biće prilike da se o njima priča još, one su napustile različita zanimanja, pronašle su sreću u rudniku i pošteno zarađuju svoj hleb - rekla je ona.

Kako kaže, ovaj rudnik je sredinom 19. veka, podstakao industralizaciju Srbije i dao mogućnost da se pokrenu prve naše fabrike, izgradnja puteva i saobraćajnica.

- Sve je to važno u kontekstu kada Srbija sada već priprema novu agendu "Srbija 2030." Ovo je prvi put da razmišljamo kao država koja projektuje svoju budućnost, ne želimo da nas vreme pretiče, već da sami kažemo i planiramo gde se vidimo 2030. godine. Brze saobraćajnice koje su najavljene juče, poslaće poruku investitorima da dođu u Srbiju, jer je svima potrebna infrastruktura - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ističe da, gde god imamo puteve i saobraćajnice, tu su investitori i radna mesta.

- Kao ministar koji je zadužen za rad, imam obavezu da posetim sve one koji slave rad i rad vide kao vrednost - rekla je ministarka.

Ministarka je rekla da je reforma prosvete imperativ, dodaje da generacije koje dolaze treba da osveste koliko je života moralo biti žrtvovano kako bi mi danas imali ono što imamo.

- Sa pojavama kao što je Dinko Gruhonjić, treba zakonski da se obračuna. Primenom zakona treba da se dovede u pitanje njegova kredibilnost, kako je moguće da neko podučava decu da mrze svoj narod. Imamo i advokate koji kažu da smo mi krivi zbog onoga što nam se dogodilo u Jasenovcu, što je nezapamćeno. Stvorila se jedna klika koja više nema nikakav aršin kada treba da se napadne sve što je u ovom narodu vredno i što nas je održalo - rekla je ona.

Ističe da je reforma prosvete prioritetna. Dodaje da je važno da se razmotri na koji način će se to dogoditi. Ističe da roditeljima nije ni malo lako, moramo da stvaramo sistem u kojem će prave vrednosti biti važne.

- To je nešto na čemu moramo da odgajamo generacije koje dolaze, ukoliko želimo svetliju budućnost - rekla je ministarka.

Kako kaže, obilazeći Srbiju, videla je da većina ljudi, iako možda ima šta da zameri, svesna je koliko je toga urađeno.

- Mi smo našom aktivnošću nastojali da ispratimo sve ono što je agenda države u ovom trenutku, prisutni smo na terenu, razgovaramo sa ljudima i trudimo se da rešimo njihove probleme u skladu sa mogućnostima - rekla je ministarka.

Autor: A.A.