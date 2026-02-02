Jednoglasno usvojena Deklaracija o unapređenju i osnaživanju socijalne zaštite u lokalnim samoupravama! Đurđević Stamenkovski: Rezultati koje stvaramo moraju biti konkretniji, bliži ljudima i više usmereni ka samom čoveku

Deklaracija o unapređenju i osnaživanju socijalne zaštite u lokalnim samoupravama jednoglasno je usvojena na današnjem sastanku ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski i predstavnika 125 jedinica lokalne samouprave i centara za socijalni rad.

„Rezultati koje stvaramo u oblasti socijalne zaštite moraju biti konkretniji, bliži ljudima i više usmereni ka samom čoveku. To je deo naše strategije u 2026. godini“, poručila je ministar Đurđević Stamenkovski lokalnim samoupravama koje koriste namenske transfere i sredstva koja Ministarstvo upućuje za jačanje usluga u zajednici.

Ona je istakla da je u ovoj godini budžet Ministarstva za ove svrhe, za 50 miliona dinara veći, odnosno da je ukupan budžet za namenske transfere u 2026. godini 600 miliona dinara.

Podsetila je i da je paralelno sa tim, objavljen i Javni konkurs namenjen udruženjima i savezima koji se bave zaštitom i unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, kao i da je za taj konkurs izdvojeno 550 miliona dinara, što predstavlja najveći budžet do sada.

Đurđević Stamenkovski je pohvalila lokalne samouprave koje su blagovremeno predvidele sredstva u budžetu i razvijale usluge u zajednici uz podršku Ministarstva, ali pre svega iz sopstvenih izvora i time pokazale da im je briga o ljudima apsolutni prioritet.

„Ministarstvo je tu da pomogne i podrži, ali i da podstakne lokalne samouprave da na tom mikro nivou rade velike stvari i ostvaruju velike ciljeve. Želimo da partnerski delujemo i da budemo saveznici u borbi za osnaživanje položaja onih kojima je preko potrebna naša podrška“, podvukla je Đurđević Stamenkovski.

Istakavši da je u prethodnoj godini postignuto mnogo, kada je u pitanju sistem socijalne zaštite, ona je zaključila:

„Postavili smo dodatne ciljeve i parametre i verujem da će u 2026. godini ti rezultati biti još bolji.“