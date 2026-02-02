Đurđević Stamenkovski: Za jačanje socijalnih usluga u zajednici 50 miliona dinara više 2026.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski održala je danas sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad i lokalnih samouprava, posvećen unapređenju sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama, i rekla da su u 2026. godini budžetska sredstva Ministarstva namenjena jačanju socijalnih usluga na lokalu uvećana za 50 miliona dinara - na 600 miliona dinara.

"Mi želimo da osnažimo sistem socijalne zaštite u svakoj lokalnoj samoupravi i u prethodnoj godini izdvojili smo 550 miliona dinara, dakle nešto više od pola milijarde dinara u cilju jačanja usluga u zajednici", rekla je Đurđević Stamenkovski za Tanjug.

Istakla je da su se tokom prošle godine među socijalnim uslugama u Srbiji najviše razvile usluge pomoći u kući i ličnih pratilaca.

"Paralelno sa tim, predvideli smo javni poziv namenjen udruženjima i savezima koji se bave zaštitom i unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom i ovaj javni poziv je drugačiji u odnosu na prethodne", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Za ovaj konkurs izdvojeno je 550 miliona dinara, a cilj Ministarstva, kako je navela, jeste da se udruženja povezuju sa lokalnim samoupravama, kao i da građani vide konkretne rezultate.

"Da imamo više igrališta i terena koji su inkluzivni, koji su pristupačni osobama sa invaliditetom, da imamo više bazena koje mogu koristiti osobe sa invaliditetom, da nam se ne desi situacija da nemamo rampe za pristup u centrima za socijalni rad u opštinama, u zgradama koje su neophodne svakog dana osobama sa invaliditetom", precizirala je Đurđević Stamenkovski.

Na sastanku, na kom su učestvovali predstavnici 125 lokalnih samouprava koje koriste namenske transfere i sredstva koje Ministarstvo upućuje za jačanje usluga u zajednici, jednoglasno je usvojena Deklaracija o unapređenju i osnaživanju socijalne zaštite u lokalnim samoupravama koju je Ministarstvo predložilo.

Đurđević Stamenkovski je pohvalila lokalne samouprave koje su blagovremeno predvidele sredstva u budžetu i razvijale usluge u zajednici uz podršku Ministarstva, ali pre svega iz sopstvenih izvora, i time pokazale da im je briga o ljudima apsolutni prioritet.

"Verujemo da sve počinje upravo od lokalnog nivoa. Ministarstvo je tu da pomogne i da podrži, ali i da podstakne lokalne samouprave da na mikro-nivou rade velike stvari, ostvaruju velike ciljeve, da partnerski delujemo i budemo saveznici u borbi za osnovna prava onih kojima je preko potrebna podrška", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je najavila i da će 4. februara biti održana prva sednica radne grupe za izradu nacrta zakona "roditelj-njegovatelj".

"Mislim da onako sistemski, pravim koracima i odgovorno postupamo kada je u pitanju rešenje i ovog problema i ovog izazova, i pohvaljujemo lokalne samouprave koje su se angažovale da razviju usluge u zajednici kako bi dodatno pomogle položaju dece sa smetnjama u razvoju, odnosno dece i mladih sa invaliditetom", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Autor: A.A.