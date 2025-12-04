AKTUELNO

Ministarka Stamenkovski: Tri miliona dinara za projekte očuvanja istorijskog nasleđa u Smederevu i Petrovcu na Mlavi

Izvor: Kurir, Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da su sa 3 miliona dinara podržani projekti u Smederevu i Petrovcu na Mlavi koji se odnose na negovanje kulture sećanja i čuvanje naše istorije.

"Naše je veliko zadovoljstvo što smo mogli da podržimo dva važna projekta, jedan u Smederevu, drugi u Petrovcu na Mlavi. Što se Smedereva tiče, u pitanju je sanacija stepeništa, a i treća faza projekta na istočnoj i zapadnoj strani, spomen crkve posvećene palim junacima Prvog svetskog rata. Za realizaciju ovog projekta i treće faze ministarstvo je opredelilo preko 920.000 dinara, a u prethodnom periodu prve dve faze je opredelilo preko 5 miliona dinara.


Ministarstvo je opredelilo 2 miliona i 161.000 dinara kako bismo izvršili sanaciju i konzervaciju spomenika kralju Aleksandru I Karađorđeviću koji se nalazi u mestu Tabanovce pod Petrovca na Mlavi. Spomenik treba da bude dostojanstven kako i priliči jednoj ozbiljnoj državi i ozbiljnom narodu koja čuva uspomenu na oslobodilačke ratove za našu otadžbinu", istakla je ministarka.

Autor: D.Bošković

