SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ŠOK! Meteorolog Ristić najavio nagli preokret: Vraćaju se grmljavina i pljuskovi, evo šta nas čeka do kraja aprila!

Nakon pravih prolećnih temperatura koje su nas grejale ovih dana, Srbiju očekuje novi talas promenljivog vremena. Meteorolog Ivan Ristić najavio je da nam se sredinom sledeće nedelje vraća zahlađenje, ali i grmljavinski procesi na koje smo skoro zaboravili.

Pad temperature i dolazak padavina

Vreme se kratkotrajno ustalilo na oko 20 stepeni, ali već od ponedeljka sledi promena pravca vetra i dolazak oblaka.

"U ponedeljak stiže nova kiša i hladni front. Padavine će biti korisne za useve i poljoprivredu, ali će temperatura pasti i kretaće se između 10 i 15 stepeni", objasnio je Ristić.

Kakvo nas vreme čeka do kraja meseca?

Svežije vreme zadržaće se skoro do samog kraja aprila, ali meteorolog ističe da nas za praznike ipak čeka otopljenje.

"Od utorka i srede biće hladnije, sa temperaturama između 10 i 15 stepeni. Takvo vreme će se zadržati skoro do kraja aprila. Posle toga sledi novi porast temperature, pa ćemo mesec najverovatnije završiti sa oko 25 stepeni. Ove majske temperature koje imamo sada vratiće nam se krajem meseca i početkom maja", najavio je meteorolog.

Oprez za meteoropate: Vraća se grmljavina

Za maj Ristić najavljuje tipično prolećno vreme, ali uz upozorenje za one koji su osetljivi na promenu vazdušnog pritiska.

"Vraćaju nam se grmljavine, nemojte se iznenaditi. Malo ćemo više tada osećati promene vremena, pa bi meteoropate mogle da imaju određene probleme", zaključio je Ivan Ristić.

Autor: D.S.