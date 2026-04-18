VTO o trošku države: Proširen spisak klinika - ovo su svi detalji

Spisak ustanova u kojima je moguće obaviti vantelesnu oplodnju (VTO) o trošku države proširen je na ukupno 25 klinika, dok su kriterijumi postali toliko fleksibilni da nas svrstavaju u sam svetski vrh.

Od neograničenih pokušaja za prvo dete, preko uvoza reproduktivnih ćelija, pa sve do prava singl žena da postanu majke - država pokriva procese koji su u mnogim zemljama Evrope i dalje nedostižni. Vreme je jedini neprijatelj koji ne čeka, a evo šta sve treba da znate o novim pogodnostima.

Sandra Jovanović iz IVF Centra kaže da su kriterijumi ostali nepromenjeni i da su, kako ističe, "jedni od najboljih u Evropi i u svetu".

- Starosna granica za žene je do 45 godina i važno je da se prođe komisija do tog rođendana. Nema ograničenja u broju postupaka za prvo dete, a postupci su omogućeni i za drugo dete - navodi Jovanovićeva.

Ona dodaje da je omogućena i donacija reproduktivnih ćelija preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i uvoz ćelija iz inostranstva za više pokušaja. Jedna od najvećih specifičnosti našeg sistema je to što pravo na postupak imaju i žene koje nemaju partnera.

- I singl žene imaju pravo da o trošku RFZO-a uđu u proces sa doniranim spermatozoidima. Veliki je broj onih koji ispunjavaju uslove i mogu da započnu proces - ističe Jovanovićeva.

Naglašava da je najvažnije da se ne odlaže početak postupka jer uspeh direktno zavisi od biološkog sata.

- Najvažnije je da što pre, ukoliko imaju problem, započnu proces. Mnogo je veći uspeh vantelesne oplodnje što su žene mlađe, bez obzira na to da li imaju partnera ili ne, uspeh najviše zavisi od godina žene - dodaje Jovanovićeva.

Kampanja "Za srce više" - Znanje umesto pritiska

S obzirom na to da je stopa fertiliteta na istorijskom minimumu, pokrenuta je nacionalna kampanja "Za srce više". Cilj je da mladi dobiju prave informacije od stručnjaka, a ne sa društvenih mreža, kako bi odluke o porodici donosili na vreme.

- Cela kampanja "Za srce više" ima jednu posebnu ideju, a to je edukacija i informisanje kako mladih ljudi sa fokusom prvo na mlade ljude, a naravno i na one malo starije u smislu u reproduktivnom dobu koji sada razmišljaju o porodici. Važno je da ljudi na vreme dobiju pravu informaciju. Ne treba da bude pritiska i presije – odluke moraju da donose sami, ali uz adekvatno znanje - naglašava Jovanovićeva.

Ona upozorava da mladi često nesvesno odlažu roditeljstvo, verujući da imaju „bezgranično vreme“.

- Vreme je ključno i nikad nije dosta pričati o tome zato što svi mislimo da imamo bezgranično vreme kada je u pitanju stvaranje porodice. Mi smo imali edukacije sa kojima smo krenuli i mladi ljudi uopšte ne razmišljaju o proširenju porodice sa 20, 21 ili 22 godine, niti znaju dovoljno o svojoj plodnosti - ukazuje Jovanovićeva.

Kao najvažniju poruku parovima koji se bore sa neplodnošću, ona izdvaja primer sopstvene borbe - do potomstva je došla tek iz 14. pokušaja.

- Upornost, ali pre svega znanje i informisanost na vreme - zaključuje Sandra Jovanović.

Autor: A.A.