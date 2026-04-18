Milićević otvorio smotru srpskog folklora u Vićenci: Srbija je kuća svih Srba koji žive izvan matice

Šesta smotra srpskog folklora u gradu Vićenca u Italiji održava se danas, a manifestaciju je otvorio ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević.

Milićević je istakao da je to njegov treći dolazak u Vićencu, gde živi veliki broj Srba.

Milićević je poručio da ovu smotru ne čini samo folklor, već da program kroz igru i pesmu doprinosi jačanju veza sa Srbijom za generacije koje dolaze, saopšteno je iz njegovog kabineta.

"Kada vidim sa koliko ljubavi i posvećenosti se čuva ono što pripada našem narodu, onda znam da ta veza neće biti prekinuta", rekao je Milićević.

Istakao je da živimo u vremenu koje nije jednostavno, da je svet pun izazova i nesigurnosti, i da to osećaju i Srbi širom sveta.

"U takvim vremenima još je važnije da budemo zajedno, da budemo jedinstveni, da jedni drugima budemo oslonac i da znamo da, gde god da živimo, pripadamo istom narodu i istoj zemlji. Srbija je uz svoj narod i svi njeni sunarodnici van Srbije su njen narod. Srbija je kuća svih Srba koji žive izvan matice", naglasio je Milićević.

Ministar je rekao da svaki dolazak u Vićencu za njega ima posebnu vrednost zbog ljudi koje je tamo upoznao i posebno pozdravio porodicu Milićević iz ovog grada koja ima devetoro dece.

"To je najbogatija porodica koju imamo van Srbije, jer oni na najbolji način pokazuju šta znači čuvati porodicu, veru i vezu sa svojim korenima", rekao je Milićević.

Kao posebno važno istakao je očuvanje svog jezika, kulture i tradicije i dodao da Srbija ne mora da brine kada zna da njena deca izvan otadžbine znaju ko su i odakle dolaze.

