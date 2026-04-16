Milićević u Irigu: Srbija maldima nije alternativa već izbor, zemlja kojoj se vraća

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević danas je u Irigu razgovarao sa mladima o izazovima i onome šta žele i ocenio da ti odgovori direktno odlučuju o budućnosti Srbije.

"Srbija danas mladim nije alternativa već izbor", rekao je Milićević i dodao da je Srbija zemlja iz koje se ne odlazi, već u kojoj se ostaje i vraća.

Milićević koji je boravio u Irigu u okviru projekta "Sa ministrom na Ti"

podsetio je da je taj projekat zamišljen kao prostor u kom se briše distanca između institucije i pojedinca.

Kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, Milićević je u vremenu kada se priča o navodnom odlasku mladih iz zemlje, o generaciji koja traži svoje mesto, kroz iskren razgovor sa mladima čuo izazove sa kojim se suočavaju.

"Kroz ovakve susrete želimo da napravimo jednostavan, ali iskren odnos između države i mladih", rekao je ministar Milićević i dodao da je zato potrebno razgovarati o budućnosti sa onima koji će tu budućnost živeti.

Srbija se danas gradi i ubrzano razvija, rekao je ministar Milićević i podsetio da će sledeće godine više od četiri miliona ljudi iz celog sveta posetiti Srbiju za vreme specijalizovane izložbe Ekspo 2027. u Beogradu, a što je kako je dodao još jedan od dokaza koliko je Srbija napredovala u svim sferama.

Milićević je naglasio da mladi danas imaju veći izbor: mogu da ostanu, da odu ili da se vrate i dodao da se u prostoru izbora krije ključni izazov.

"Ti razgovori i direktni susreti sa mladima su nam potrebni i ne treba da budu opterećeni formom, već iskreni i otvoreni", rekao je Milićević i dodao da projekat ima vrlo konkretan cilj, da prikupi stvarne uvide - ne ono što mislimo da mladi žele, već ono što oni zaista govore.

Prema njegovim rečima, zato su pitanja jednostavna, a suštinska, - šta vas tera da razmišljate o odlasku, šta bi vas zadržalo, šta vam danas nedostaje da biste planirali život u Srbiji i koje je to jasna poruka zbog koje biste se vratili.

"Ovo nisu pitanja za analizu, već za odluke, rekao je Milićević i dodao da odgovori na ta pitanja direktno odlučuju budućnost naše zemlje.

Ministar je dodao da je jedan od ključnih elemenata projekta "Sa ministrom na Ti" uključivanje mladih izvan matice kao ravnopravnog sagovornika.

"Pokušavam od vas mladih da 'ukradem' znanje i informacije", rekao je Milićević i dodao da uspeh meri po tome da li je iz razgovora proisteklo nešto što može da se promeni.

Autor: D.Bošković