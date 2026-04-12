AKTUELNO

Politika

MINISTAR MILIĆEVIĆ NA VASKRS SA SRBIMA U HRVATSKOJ: Važno je da budemo zajedno i sačuvamo mir, stabilnost i veru u budućnost

Izvor: Kurir

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, proveo je Vaskrs sa Srbima u Hrvatskoj i prisustvovao liturgiji u Sabornom Hramu Svetog oca Nikolaja, Arhiepiskopa mirlikijevskog u Vukovaru.

- Svim građanima Srbije i našem narodu gde god da živi želim da čestitam Vaskrs, uz želju da ga provedu u miru, zdravlju i porodičnom zajedništvu. Na najveći hrišćanski praznik, važno je da budemo zajedno, da pokažemo razumevanje i da sačuvamo ono što je najvrednije - mir, stabilnost i veru u budućnost - rekao je ministar Milićević nakon vaskršnje liturgije koju je služio vladika Heruvim, Episkop Eparhije Osečkopoljske i Baranjske, saopšteno je iz Kabineta ministra.

Foto: Kabinet ministra

Milićević je naglasio važnost jedinstva srpskog naroda i dodao da je zajedničko obeležavanje Vaskrsa sa Srbima koji žive izvan svoje matice jedan od dokaza da je država uvek uz svoj narod, bez obzira gde se on nalazi i živi.

- Najvažnije je da budemo jedinstveni i da budemo oslonac jedni drugima - rekao je ministar i dodao da Srbe na okupu drži istrajnost, vera i tradicija, kao i istorija i nacionalna pripadnost.

Foto: Kabinet ministra

Autor: D.Bošković

#Poseta

#Vaskrs

#Vukovar

#ministar

#Đorđe Milićević

POVEZANE VESTI

Politika

'VEČERAS JE PREĐENA CRVENA LINIJA' Ministar Milićević: Valjevo neće pasti pred vandalima i mržnjom!

Politika

Milićević: Nećemo dozvoliti nove podele u društvu, građani žele mir i stabilnost

Politika

'TO JE NAPAD NA SVE SRPSKO U SUSEDNOJ DRŽAVI!' Ministar Milićević o hapšenju Milana Kneževića: Videli smo da ne žele da čuju glas Srba!

Politika

Milićević: Srbija će nastaviti da gradi budućnost, uprkos pokušajima destabilizacije

Politika

Ministar Milićević otvorio sportsko-obrazovni kamp 'Valjevo 2025': Šaljemo jasnu poruku da Srbija misli na svoju decu, ma gde ona živela (foto)

Politika

