MINISTAR MILIĆEVIĆ NA VASKRS U VUKOVARU! Poručio za Pink: Svi treba da imamo na umu da sačuvamo mir, stabilnost i veru u budućnost

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević proslavlja Vaskrs u Vukovaru, odakle se uključio u ''Jutro sa dušom'' kod voditeljke Jovane Jeremić.

Na poziv vladike Heruvima došao sam ovde, imao sam poziv da prisustvujem liturgiji. Tu sam sa mališanima, sunarodnicima. Koristim priliku da svim našim građanima čestitam Vaskrs i da im poželim da na ovaj najveći praznik poželim mir, zdravlje i zajednisštvo, rekao je on.

Kako je dodao, svi treba da imamo na umu da sačuvamo mir stabilnost i veru u budućnost.

- Ovde je veselo, planiramo da organizujemo takmičenje u kucanju sa jajima. Svaki osmeh ovih mališana, budi mi osećaj pripadnosti. Taj osećaj zajedništva imaju i naši sunarodnici koji žive na svakom kontinentu - dodao je Milićević.

Autor: D.Bošković