Ministar Dačić za Pink: Policija je sačuvala društveni mir i stabilnos! Da nije bilo policije, u Srbiji bi bio građanski rat

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, gostujući u jutarnem programu Jutro sa dušom, kod Jovane Jeremić na televiziji Pink, rekao je da želi da oda priznanje policiji za ono što su uradili u poslednjih godinu dana.

Ministar je rekao da je policija sačuvala društveni mir i stabilnost, dodaje da nema zadatak koji policija nije obavila.

- Ljudi su se žrtvovali i želim da odam priznanje policiji za ono što je uradila u poslednjih godinu dana. Da nije bilo policije, u Srbiji bi bio građanski rat - rekao je Dačić.

Kako kaže, najlakše je da sada svi napadaju policiju, a policija nastavlja da obavlja svoje zadatke i to u uslovima u kojima je jako teško raditi, gde se ostavljaju preteće poruke poput "smrt pandurima", pri tom, dodaje, niko ništa nije rekao da bi odbranio policiju.

Dačić kaže da on nikoga od ljudi nije postavio, to su sve kadrovska rešenja od strane ministara koji su došli posle njega.

- Ako su postojali pojedinci koji rade protiv interesa države, to ne sme da se dozvoli da se baca ljaga na celu policiju, i u tom smislu uvek ću braniti policiju. Nije lako biti policajac, u uslovima kada se ona optužuje za policijsku brutalnost - rekao je Dačić.

Dačić je upitao kako bi se osećali kada bi vam neko pretio i ostavljao preteće poruke, pred kućama i porodicama.

Kada je sistematizacija u pitanju, kaže da to nema nikakvih "čistki", to su nova postavljenja, to su ljudi koji treba da dobiju rešenja za nova radna mesta.

- Svako mora da dobije rešenje za svoje radno mesto, i sada će neko da kaže da je to urađeno namerno. A ovo je jedno pedeseta sistematizacija od kada sam ja otišao, i o tome se priča i potencira jer to nekome odgovara - rekao je Dačić.

Kako kaže, niko njemu nije lično prirastao za srce i niko nije postavljen u njegovo vreme. Dodaje da se od tih ljudi ne traži da rade političke debate već da vode jedinice u policiji.

- Mene mnogo više zanimaju obični policajci, sada treba da se prime ljudi koji će ići na kurseve, na obuke, moramo da zanavljamo svoj kadar. Kada neko ode u penziju, mora da se obnavlja kadar - rekao je Dačić.

Kako kaže, mnogo laži je bilo o policiji. Dodaje da je jedna od najvećih bila laž o zvučnom topu.

- Medijima su dojavljivani neki podaci o tome, ali nije pitanje da li će neko da dojavi nešto ili ne, jer nema šta da dojavi, jer to nije korišćeno - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da se oni koriste kao jači megafoni za obraćanje masi, oni su bili u jedinicama za ne daj Bože za korišćenje u nekim takvim demonstracijama, i dodaje da je neko to zloupotrebno kao informaciju.

- Ja sam to sada skroz izbacio iz softvera i on ne može nikada da se koristi. Da ne bi bilo sumnje rekao sam da se skroz povuče skroz iz upotrebe - rekao je Dačić i dodaje da je bilo kupljeno za određene namene, ali nije precizirano jer nije bio promenjen zakon te godine.

- Pošto se kod nas to ne koristi i da ne bi bilo ovakvih slučajeva i insinuacija, ja sam to skroz sada izbacio - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da u policiji ima veoma mali broj onih koji su javno potpisivali razne peticije ili neke stvari protiv vlasti.

- Nemam nameru da branim bilo koga, samo želim da kažem da policija zaslužuje veliko poštovanje u ovoj zemlji, zato što radi ozbiljan posao - rekao je Dačić.

Dačić je podsetio da su bili angažovani i na spašavanju ljudi u padu nadstrešnice. Dodaje da je i sam bio tamo, sa vatrogascima-spasiocima. Ističe da su plakali dok su radili svoj posao.

- Ispod betona je ležala žena koja je svesna i gleda vas, i traži od vas da joj pomognete. A oni ne mogu da podignu 20 tona betona, to traje. Ispod tih ruševina, naši se ljudi sami prijavljuju da joj odnesu vodu i da se žrtvuju, njeno izvlačenje je trajalo satima. A evo na godišnjicu nesreće, da li je neko spomenuo te spasioce i to što su oni radili - rekao je Dačić.

Autor: A.A.