Milićević: Nećemo dozvoliti nove podele u društvu, građani žele mir i stabilnost

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević najoštrije je sinoć osudio sramne slike iz Niša kada su blokaderi razapeli lutku sa likom predsednika Srbije na krstu.

On je ocenio da nam ne treba još jedna podela, još jedno skrnavljenje istorije i tradicije, već stabilnost i mir danas i to više nego ikada ranije.

Istovremeno, on se zapitao kome može da padne na pamet da uradi tako nešto, veseli se i raduje i ocenio da kada čovek pomisli da ne može biti gore, blokaderski pokreti i oni koji žele sve najgore svojoj zemlji dokažu da ipak može, navodi se u saopštenju.

"Njima smeta sve što je srpsko: od srpske zastave, Matice srpske, patrijarha, pa sve do uspeha koji postižemo na međunarodnoj sceni. U veoma turbulentnim vremenima, kada ne znamo kako će izgledati sutra, blokaderi pokušavaju opet da unesu nemir među građane. Nama ne treba još jedna podela, još jedno skrnavljenje istorije i tradicije, završili smo sa tim - nama je potrebna stabilnost i mir danas i to više nego ikada ranije", rekao je Milićević.