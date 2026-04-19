ĐEDOVIĆ O PRODAJI NIS-A: Pregovori sa MOL-om teški, Srbija ima svoje 'crvene linije'!

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se sa čelnicima mađarskog MOL-a povodom preuzimanja ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije. Poruka je jasna: dogovor nije lak.

Nakon sastanka sa predsednikom MOL grupe Žoltom Hernadijem, ministarka je naglasila da država neće odstupiti od ključnih interesa. „Pregovori o prodaji NIS-a i našim budućim odnosima nisu laki i postoje crvene linije koje ne možemo da pređemo“, poručila je Đedović Handanović.

Šta su uslovi Srbije?

Glavni ciljevi države u ovim pregovorima su:

Da Rafinerija u Pančevu nastavi rad u punom kapacitetu.

Da MOL preuzme sve ranije obaveze NIS-a koje su od vitalnog značaja za Srbiju.

Definisane jasnog načina upravljanja kompanijom u budućnosti.

Važne vesti iz Amerike

Pregovore je olakšala vest iz SAD – Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) produžila je licencu za rad NIS-u do 16. juna, dok je dozvola za razgovore o promeni vlasništva produžena čak do maja 2026. godine. Ovo omogućava stabilno snabdevanje gorivom dok se pregovori sa Mađarima i Rusima ne privedu kraju.

Podsećamo, MOL planira kupovinu 56,15 odsto udela od ruskog „Gaspromnjefta“, a u opticaju je i ulazak kompanije ADNOK iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kao manjinskog partnera.

Autor: D.S.