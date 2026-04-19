ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI IZ KOZARSKE DUBICE: Proboj Jasenovca je bio borba za istinu, Srbija i Srpska zajedno čuvaju pamćenje

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je na Memorijalnoj akademiji „Majka Kozara“ da Srbija i Republika Srpska stvaraju zajednički prostor kulturnog sećanja i neće dozvoliti reviziju istorije.

Povodom obeležavanja 81 godine od proboja poslednje grupe logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac, ministar je naglasila da su Srbi uvek imali duh da oproste, ali da danas imaju dovoljno samopoštovanja da pamte zlo koje se dogodilo.

„Nikada više ne smemo da potcenimo zlo“

Đurđević Stamenkovski je istakla da Srbija i Srpska ne dozvoljavaju falsifikovanje činjenica o zlodelima tzv. Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i ustaškog pokreta.

— Nikada više ne smemo da dozvolimo da potcenimo zlo i da pod pritiskom zaboravimo ono što nam se dogodilo. Proboj Jasenovca i borba logoraša da prežive bila je više od borbe za život – to je bila borba za istinu — navela je ministar.

Srbija kao garant mira i opstanka Srpske

Ona je dodala da je opstanak Republike Srpske jednak opstanku srpskog naroda na tim prostorima, te da je Srbija snažna u odluci da bude garancija mira na Balkanu.

— Učinićemo sve da očuvamo mir, a da bismo u tome uspeli, ključno je očuvanje političke samostalnosti Republike Srpske i njenih institucija — zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Državna ceremonija sećanja na žrtve genocida nastavlja se sutra zajedničkim programom Srbije i Republike Srpske.

Autor: D.S.