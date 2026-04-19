METEOROLOŠKI MONSTRUM STIŽE U EVROPU?! Spremite se za potpuni šok: Stručnjaci najavljuju haos: Evo gde se u maju OČEKUJE I SNEG

Evropa se nalazi pred ozbiljnim meteorološkim izazovom, a najnovije prognoze stranih stručnjaka ne donose reči "utehe". Dok evropski modeli poput ECMWF-a i nemačkog portala Daswetter upozoravaju na ekstremnu nestabilnost, prodore hladnog vazduha sa Severnog Atlantika i opasne grmljavinske oluje praćene gradom, situacija na domaćem terenu biće podjednako dinamična.

S druge strane, naš poznati meteorolog Ivan Ristić donosi detaljnu sliku za Srbiju i region. On upozorava da bi, uprkos toplijem vremenu, naglo topljenje ogromnih količina snega na planinama moglo izazvati nagli rast vodostaja reka. Dok Evropa strepi od "vremenskog previranja", Ristić najavljuje postepen ulazak u leto, ali sa prvim ozbiljnim toplotnim talasom koji će nas "spržiti" već krajem juna.

Oprez u prvoj polovini meseca

Prva polovina maja zahtevaće oprez i slojevito oblačenje, dok druga polovina donosi veće šanse za pravo prolećno-letnje uživanje. Prema najnovijim dugoročnim prognozama, maj će biti topliji od proseka, ali i znatno nestabilniji nego što se obično očekuje.

Meteorološki modeli američkog CFSv2, NOAA-e i evropskog ECMWF-a slažu se u ključnim pokazateljima. Temperature bi trebalo da budu između 1,5 i 2,5 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Iako će mesec biti topliji, prava letnja stabilnost neće stići odmah.

Zamke hladnog Atlantika

Prva polovina maja tradicionalno ima svoje zamke, a 2026. verovatno neće biti izuzetak. Još uvek hladan severni Atlantik omogućava da hladan skandinavski vazduh više puta prodre u srednju Evropu. Iako je položaj sunca u maju već skoro na vrhuncu leta, okeani još nisu uskladištili tu energiju.

Rezultat je klasičan vremenski obrazac: topao vazduh sa juga susreće se sa hladnim vazduhom sa severa, a atmosfera je u previranju. Prva polovina maja biće relativno svežija zbog uticaja Severnog Atlantika i prodora hladnijeg vazduha sa severa, dok se temperature iznad 25 stepeni statistički očekuju tek posle 20. maja.

Kako su prenele Vecernje.hr, kiše će biti nešto više od proseka, ali ne ravnomerno raspoređene. Umesto blage kiše, očekuju se pljuskovi u vidu jakih grmljavinskih oluja, lokalno sa gradom, obilnim padavinama i olujnim vetrom, piše nemački Daswetter.

Kritičan period: Mraz i sneg na vidiku

Posebno osetljiv period biće između 11. i 15. maja. Tada postoji realna opasnost od prodora hladnog vazduha, noćnog mraza u kotlinama, pa čak i snega u višim planinskim predelima.

Mraz nanosi štetu najviše poljoprivrednicima

Rizik od mraza ne nestaje odmah nakon 15. maja, pa poljoprivrednici i baštovani treba da budu oprezni sa sadnjom osetljivih biljaka.

Dolazak pravog leta

Nakon druge dekade maja, odnosno posle 20. dana, prognoze postaju mnogo bolje. Tada bi mogli stići prvi pravi letnji dani. Sve u svemu, maj 2026. neće biti miran prolećni mesec, već topliji, dinamičniji i mestimično opasan mesec kada je vreme u pitanju. Prva polovina zahtevaće oprez i slojevito oblačenje, dok druga polovina donosi veće šanse za pravo prolećno-letnje uživanje. Meteorolozi savetuju da se pripremimo na oba scenarija.

Kako će biti u Srbiji

Naš meteorolog Ivan Ristić izneo je svoju dugoročnu vremensku prognozu od aprila do juna, osvrćući se na promene koje smo iskusili proteklih godina. On ističe da je april ranije znao da nas iznenadi snežnim padavinama oko 20. u mesecu, ali da bi 2026. godina mogla proći bez te bele zavese u nižim predelima, dok će se najviše planine ponovo zabeleti.

- Moguće su velike promene vremena, jer je normalno da temperatura krajem aprila bude preko 20 stepeni, ali ipak imamo i pojavu snega - najavio je u Ristić u dugoročnoj prognozi.

Sneg na planinama i opasnost od poplava

Poseban fokus Ristić stavlja na planinske predele gde je situacija drastično drugačija. Kako u 2026. godini očekujemo više snega, pogotovo na planinama, tamo se skoro uopšte neće topiti i zato krajem aprila može da ga bude značajno više nego što je uobičajeno.

Sneg se očekuje na najvišim planinama, poput Kopaonika

- Kada bude došlo do naglog topljenja snežnog pokrivača zbog otopljenja i vodostaji reka će brzo da rastu - upozorava Ristić i dodaje da je potreban poseban oprez ako se to poklopi sa jačim prolećnim kišama u maju.

Maj i ulazak u jun

Kada je reč o temperaturama, u maju nas očekuju minimalne vrednosti od 9 do 15 stepeni, dok će maksimalne biti između 20 i 25 stepeni. Iako se ponekad dešavalo da u maju bude i preko 30 stepeni, Ristić kaže da se to ove godine ne očekuje, već ćemo postepeno ulaziti u leto uz dosta padavina.

Prvi toplotni talas očekuje nas krajem juna

Pravi vreli talas stiže tek u junu. Prema njegovim rečima, letnje temperature preko 25 stepeni očekujemo u trećoj dekadi juna. On najavljuje i prvi ozbiljan toplotni udar.

- Prvi toplotni talas bi mogao da nas zadesi oko 25-26. juna. Temperature bi išle do 35 stepeni. Kraj juna biće izuzetno topao, što će pogodovati turistima jer će se voda u Grčkoj i južnom Jadranu ugrejati na preko 20 stepeni - zaključuje Ristić.

Autor: A.A.