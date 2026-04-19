Stiže haos! Vreme se drastično menja - ovaj datum je ključan

Do kraja dana u većem delu Srbije očekuje se pretežno vedro i toplo vreme sa slabim vetrom promenljivog pravca, dok će od nedelje 26. aprila uslediti novo oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni.

Sutra ujutru očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 20 stepeni.

Krajem perioda (od nedelje 26.04.) uslediće novo jače naoblačenje sa padavinama.

Do kraja dana, u Srbiji će doći do povećanja oblačnosti, a kiša i pljuskovi očekuju se tokom noći.

