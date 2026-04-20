HOĆE LI VREME POKVARITI 1. MAJ? Meteorolog otkrio detaljnu prognozu i kada stiže prvi toplotni talas (VIDEO)

Meteorolog Ivan Ristić najavio je promenljivo vreme sve do treće dekade juna.
Ristić kaže da će još sutra padati kiša.
- Od srede će biti stabilnije. Pojaviće se i sunce, biće malo toplije, znači, nema nekog većeg otoplenja i opet idemo u neke aprilske temperature, između 15 i 20 stepeni - rekao je Ristić za Pink.
Kako je dodao, to su potpuno prihvatljive temperature za ovaj period godine, odnosno za proleće.
Govoreći o letu, Ristić je naveo da se prvi toplotni talas očekuje u trećoj dekati juna.
- Biće više od 35 stepeni, šta ćemo tada raditi, ne znam. Ali do tada nas očekuje promenljivo vreme. Dakle, imaćemo tri ili četiri dana lepšeg vreme, a posle opet kiša. Očekuje nas vremenski rolerkoster - dodao je on.
Kiša je moguća i za 1. maj.
- Temperatura će biti verovatno oko 20 stepeni, ali je moguća i kiša. Sad imamo umerene promene, padne temperatura za pet stepeni, poraste za pet i to nije ništa strašno - primetio je Ristić.
Dodao je da ovakvi vremenski uslovi pogoduju voću i povrću.
Autor: S.M.