AKTUELNO

Društvo

HOĆE LI VREME POKVARITI 1. MAJ? Meteorolog otkrio detaljnu prognozu i kada stiže prvi toplotni talas (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Meteorolog Ivan Ristić najavio je promenljivo vreme sve do treće dekade juna.

Ristić kaže da će još sutra padati kiša.

- Od srede će biti stabilnije. Pojaviće se i sunce, biće malo toplije, znači, nema nekog većeg otoplenja i opet idemo u neke aprilske temperature, između 15 i 20 stepeni - rekao je Ristić za Pink.

Kako je dodao, to su potpuno prihvatljive temperature za ovaj period godine, odnosno za proleće.

Govoreći o letu, Ristić je naveo da se prvi toplotni talas očekuje u trećoj dekati juna.

Foto: TV Pink Printscreen

- Biće više od 35 stepeni, šta ćemo tada raditi, ne znam. Ali do tada nas očekuje promenljivo vreme. Dakle, imaćemo tri ili četiri dana lepšeg vreme, a posle opet kiša. Očekuje nas vremenski rolerkoster - dodao je on.

Kiša je moguća i za 1. maj.

- Temperatura će biti verovatno oko 20 stepeni, ali je moguća i kiša. Sad imamo umerene promene, padne temperatura za pet stepeni, poraste za pet i to nije ništa strašno - primetio je Ristić.

Dodao je da ovakvi vremenski uslovi pogoduju voću i povrću.

Autor: S.M.

#1. maj

#Ivan Ristić

#Prognoza

#Sunce

#Vreme

POVEZANE VESTI

Društvo

IZ ZIME ULAZIMO PRAVO U LETO! Od 1. juna i iznad 30 stepeni, a evo šta meteorolog Ristić kaže o padavinama (VIDEO)

Društvo

Uskoro preko 15 stepeni: Pripremite se za vremenski rolerkoster, prvo sneg, pa otopljenje! Meteorolog dao detaljnu prognozu za naredne dane (VIDEO)

Društvo

'Ova zima će biti interesantna' Donosimo detaljnu prognozu za JESEN, evo da li i kad stiže 'Miholjsko leto' i kada može pasti prvi sneg u Beogradu

Društvo

STIŽE SNEG U SRBIJU: Meteorolog Ristić najavljuje ledeni talas

Društvo

OVAJ DATUM ČEKAMO! Meteorolog Ristić otkrio kada kiša konačno prestaje

Društvo

Kada će prestati kišovito vreme! Meteorolog Ristić za Pink otkriva kakvo nas vreme očekuje za vikend. Od ovog datuma kreće prvi toplotni talas