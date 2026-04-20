Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da Nacrt zakona o roditelju-negovatelju predstavlja istorijski pomak u brizi o osobama sa invaliditetom. Cilj ovog zakona je da se prvi put sistemski prepoznaju roditelji koji 24 sata dnevno brinu o deci sa teškim oblicima invaliditeta.

Ovaj zakonski predlog nije samo delo Ministarstva, već rezultat rada široke grupe u kojoj je učestvovalo čak 15 udruženja koja zastupaju interese roditelja, dece i osoba sa invaliditetom.

Ko ima pravo na naknadu i koliki je iznos?

Roditelji koji su nezaposleni i u potpunosti posvećeni nezi deteta imaće pravo na:

- Mesečnu naknadu od 65.000 dinara.

- Uplatu doprinosa (što do sada nije bio slučaj).

Usklađivanje iznosa sa rastom prosečne zarade, kako naknada nikada ne bi pala ispod minimalca.

Važno je napomenuti da ovo novo pravo neće ukinuti postojeće beneficije koje porodice već ostvaruju. Takođe, ministarka je najavila borbu za izmene Zakona o radu kako bi ovi roditelji imali pravo na fleksibilno radno vreme.

Javna rasprava i okrugli stolovi

Javna rasprava o ovom zakonu traje do 7. maja, a svi zainteresovani mogu uputiti primedbe i sugestije na predstojećim skupovima:

- Beograd: utorak, 21. april (okrugli sto).

- Subotica: 28. april.

„Zakon neće rešiti sve probleme, ali je ovo ogroman iskorak ka sistemskoj podršci onima koji su do sada bili nevidljivi za sistem“, poručila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Autor: D.S.