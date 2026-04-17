VELIKA VEST ZA RODITELJE U SRBIJI! Ministarka Đurđević Stamenkovski otkrila: Počela rasprava o novom zakonu – stižu mesečne naknade i staž!

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski objavila je da je zvanično počela javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima-negovateljima. Ovaj zakon bi trebalo da sistemski reši status roditelja koji su čitav dan posvećeni brizi o svojoj deci.

Šta donose nove zakonske izmene?

Javna rasprava je počela juče, 17. aprila, i trajaće sve do 7. maja. Nacrt zakona predviđa revolucionarne promene koje će direktno olakšati život mnogim porodicama u Srbiji:

Mesečna novčana naknada: Roditelji koji zbog brige o detetu ne mogu da budu zaposleni dobijaće redovnu finansijsku pomoć.

Porezi i doprinosi: Država će uplaćivati doprinose za nezaposlene roditelje-negovatelje, što znači da će im teći radni staž.

Sistemska podrška: Prvi put se na ovaj način prepoznaje ogroman trud, odgovornost i ljubav onih koji svakodnevno brinu o svojoj deci kojoj je potrebna stalna nega.

Okrugli stolovi u Beogradu i Subotici

Ministarka je pozvala sve zainteresovane da se uključe u proces donošenja zakona i najavila održavanje okruglih stolova na kojima će se detaljnije razgovarati o ovim merama:

- Beograd: 21. april u 10.00 časova.

- Subotica: 28. april u 12.00 časova.

"Zajedno gradimo sistem koji prepoznaje brigu, odgovornost i ljubav", poručila je Đurđević Stamenkovski, naglašavajući da je cilj države da niko ko brine o najmilijima ne ostane nevidljiv za sistem.

Autor: D.S.