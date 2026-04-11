Skandal na N1! Uz vest o Jovoviću objavili Pavelića – reagovala ministarka Đurđević Stamenkovski

Izvor: Pink.rs

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da je objavljivanje neprimerene fotografije uz vest o prenosu posmrtnih ostataka Blagoja Jovovića na antisrpskom N1, velika greška koja mora da se ispravi.

- Bez namere da se mešam u uređivačku politiku bilo kog medija, primećujem da je uz vest o najavi prenosa posmrtnih ostataka Blagoja Jovovića, N1 objavio sliku poštanske marke sa likom ustaškog poglavnika Ante Pavelića iz perioda NDH. Verujem da je u pitanju greška, koja će biti ispravljena, jer je važno da se ne relativizuju zločinci i da se ovakve teme prikazuju uz odgovarajući kontekst i poštovanje - navela je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Podsetimo, posmrtni ostaci Blagoja Jovovića uskoro će biti prebačene iz Argentine u Srbiju, kako bi bio sahranjen u otažbini, uz sve počasti, rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Naime, 10. aprila 1957. godine, Blagoje Jovović pucao je na hrvatskog zločinca Antu Pavelića i ranio ga sa dva metka. Od posledica ranjavanja, Pavelić je dve godine kasnije preminuo.

Milica Đurđević Stamenkovski na svom Instagram nalogu napisala je kako će pokrenuti proceduru, da bi se posmrtni ostaci Jovovića iz Argentine prebace u Srbiju.

