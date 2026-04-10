BLAGOJE JOVOVIĆ ĆE BITI SAHRANJEN U SRBIJI! Ministarka Đurđević Stamenkovski otkrila - Pokrenuta inicijativa da se posmrtni ostaci heroja prebace u otadžbinu

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je da je pokrenuta procedura da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prebace u otadžbinu.

- Vođeni željom porodice Jovović i molbom njegove ćerke Marije, pokrećemo proceduru da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prebace iz Argentine u Srbiju, kako bi bio sahranjen u svojoj otadžbini, uz sve počasti.

Blagoje je u srpsku istoriju ušao ne kao atentator na Antu Pavelića, već kao čovek čiji je pucanj bio prasak pravde i opomena da nikada ne smemo zaboraviti zločine Pavelićeve NDH.

Na Veliki petak, dan raspeća Gospoda Isusa Hrista, sećamo se žrtve, stradanja i nepravde.

Istog datuma 1941. godine osnovana je NDH, u kojoj je srpski narod pretrpeo najveće stradanje u svojoj istoriji. Na 16. godišnjicu, 10. aprila 1957. godine Blagoje Jovović je želeo da nepravda dobije svoj odgovor - istakla je ministarka Stamenkovski.

