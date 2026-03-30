USVOJEN NACRT ZAKONA O RODITELJU-NEGOVATELJU! Ministarka Đurđević Stamenkovski: Predviđa mesečnu naknadu i uplatu poreza i doprinosa nezaposlenim roditeljima

Izvor: Kurir

"Danas je usvojen Nacrt zakona o roditelju–negovatelju, zakon koji će za mnoge porodice u Srbiji biti više od propisa", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Po prvi put sistemski uređujemo status roditelja koji svakodnevno, 24 časa, brinu o svojoj deci sa najtežim zdravstvenim stanjima. Ovaj zakon predviđa mesečnu naknadu, kao i uplatu poreza i doprinosa za nezaposlene roditelje.

Kako je istakla sledi javna rasprava, nakon čega će Nacrt biti prosleđen Vladi, a potom i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Hvala udruženjima roditelja i svima koji su u okviru Radne grupe učestvovali u izradi Nacrta. Nastavljamo dalje da se borimo za sve naše porodice - poručila je Ministarka.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

Đurđević Stamenkovski: Predsednik Vučić podržao inicijativu Zakona roditelj-negovatelj

Politika

'MIR U SRCU, TOPLINA U DOMOVIMA I SNAGA ZA SVAKI IZAZOV' Ministarka Đurđević Stamenkovski čestitala građanima praznike

Politika

BILO JE MNOGO SKUPOVA, ALI OVAJ JE POSEBAN! Ministarka Đurđević Stamenkovski u Areni: Neverovatna energija! Srbija je naša porodica, naša tvrđava, nep

Politika

MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI PRISUSTVOVALA SKUPU U ARANĐELOVCU: Okupljeni oko ideje: Aranđelovac - naša porodica (FOTO)

Politika

OVO JE PRIZNANJE BORBE, TRUDA I LJUBAVI KOJU SVAKI DAN ULAŽU: Ministarka Stamenkovski se zahvalila Vučiću na podršci usvajanju Zakona roditelj-negovat

Politika

MINISTARKA STAMENKOVSKI POSLE SEDNICE VLADE: U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu