STIŽE NAGLI PREOKRET! RHMZ izdao najavu: Kišni oblak se nadvio nad Srbijom, na jugu OPASNOST od obilnih padavina, a evo gde će sutra VEJATI SNEG!

Nakon kratkotrajnog prolećnog predaha, Srbiju ponovo očekuje drastična promena vremena. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je meteorološku najavu za naredne dane, upozoravajući na pad temperature, obilnu kišu, ali i povratak snežnih padavina u planinskim predelima.

Prema poslednjim podacima, najjači udar nevremena očekuje se u noći između ponedeljka i utorka, kao i tokom sutrašnjeg dana, kada će veći deo zemlje biti pod uticajem snažnog ciklona.

Kretanje nevremena iz sata u sat: Jug na udaru

Večeras i tokom noći naoblačenje će se sa severa proširiti na celu zemlju. Dok će u Vojvodini padavine biti slabijeg intenziteta, centralni i južni delovi Srbije biće pod direktnim uticajem kišnog talasa.

Utorak pre podne: Oblačno i hladno u celoj zemlji. Na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se veća količina padavina, dok će na severu biti promenljivo uz povremene lokalne pljuskove.

Sutra popodne: Nastavak padavina u brdsko-planinskim predelima, dok se na severu očekuje postepeni prestanak kiše.

Sneg u aprilu: Gde će se zabeleti?

Iako smo u drugoj polovini aprila, temperature će u planinskim predelima pasti dovoljno nisko da kiša pređe u susnežicu i sneg.

Visoke planine (iznad 1.000 metara): Očekuje se formiranje ili povećanje manjeg snežnog pokrivača, naročito na planinama južne i jugozapadne Srbije.

Temperatura: Najviša dnevna temperatura u utorak kretaće se od svega 12 stepeni na jugu do maksimalnih 18 stepeni na istoku zemlje.

Meteoalarm na snazi

RHMZ je za pojedine delove Srbije aktivirao žuti meteoalarm, koji signalizira potencijalno opasno vreme zbog količine padavina i grmljavinskih procesa koji lokalno mogu biti intenzivniji.

Od četvrtka se očekuje postepena stabilizacija i porast temperature, ali nas do tada čeka pravi jesenski ambijent usred proleća.

Autor: D.S.