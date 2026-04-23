U Beogradu obeleženo 111 godina od genocida nad Jermenima

Narodna poslanica Staša Stojanović i predsednica Jermenske nacionale zajednice u Srbiji Biljana Šahrimanjan Obradović položile su vence povodom obeležavanja 111 godišnjice stradanja jermenskog naroda za vreme Otomanskog carstva, tokom kojeg se dogodio genocid nad Jermenima.

Ceremonija je održana u znak sećanja na nevine žrtve i kao izraz poštovanja prema jermenskom narodu, uz poruku solidarnosti i očuvanja istorijskog pamćenja. Istakle su da je važno negovati kulturu sećanja i podsećati na stradanja kako bi se slični zločini u budućnosti sprečili.

Biljana Šahrimanjan Obradović je izjavila da veze između srpskog i jermenskog naroda predstavljaju primer dubokog istorijskog prijateljstva, zasnovanog na zajedničkim vrednostima, stradanju i istrajnosti kroz vekove. Oba naroda dele iskustvo očuvanja identiteta, kulture i vere uprkos brojnim izazovima, što je dodatno učvrstilo međusobno razumevanje i solidarnost. U vremenu globalnih izazova, prijateljstvo Srbije i Jermenije ostaje snažan podsetnik na značaj međusobnog uvažavanja, očuvanja tradicije i zajedničkog zalaganja za mir, stabilnost i prosperitet naših naroda zaključila je ona.

Staša Stojanović, narodna poslanica istakla je da izražava duboko poštovanje prema žrtvama i solidarnost sa jermenskim narodom, koji i danas čuva sećanje na jedno od najtragičnijih poglavlja svoje istorije.

Vence je požio i Ambasador Republike Jermenije u Republici Srbiji, Ašot Hovakimjan, povodom obeležavanja godišnjice Jermenskog genocida, odajući poštu nevinim žrtvama stradalih od genocida gde je podsetio da je stradanje Jermena uzeto kao osnov za definisanje termina genocid.