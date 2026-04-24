Država je ove godine odrešila kesu za poljoprivrednike kao nikada pre! Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić potvrdio je da je od početka 2026. godine isplaćeno neverovatnih 43,2 milijarde dinara subvencija, što je skoro tri puta više u odnosu na isti period prošle godine kada je cifra iznosila 16 milijardi.

Ministar je naglasio da je ključni cilj bio da novac stigne u ruke proizvođača tačno pred prolećnu setvu, kako bi radovi mogli da se obave bez zastoja.

Krediti kakvi se ne odbijaju: Kamata 0% za đubrivo!

Pored direktnih davanja, država je obezbedila i najpovoljnije kredite na tržištu. Glamočić je izneo detalje koji će značiti mnogim domaćinstvima:

- Đubrivo: Kamatna stopa je 0%.

- Žene i mladi (do 40 godina): Kamata za one koji žive na selu iznosi svega 1%.

- Ostali: Maksimalna kamata je 3%, dok ostatak troškova pokriva država.

„Interesovanje je ogromno, a pred jesenje radove planiramo i drugu tranšu ovih kredita“, najavio je ministar gostujući na TV Prva.

Srbija lider u regionu: Izdvajamo tri puta više od komšija

Ministar je napravio i zanimljivo poređenje sa zemljama u okruženju, ističući da budžet za poljoprivredu u Srbiji iznosi 7,2%, što je drastično više nego u Hrvatskoj, Crnoj Gori ili Severnoj Makedoniji gde se ta cifra kreće oko 2-2,5%.

Stop zloupotrebama: Novac onima koji rade zemlju, a ne gazdama

Ove godine uvedena je i stroža kontrola trošenja novca. Kako bi se sprečilo da subvencije idu onima koji zemlju samo izdaju u zakup, uvedena je obaveza pravdanja sredstava za biljnu proizvodnju.

„Želimo da pare kanališemo direktno ka poljoprivredi, a ne da se troše na neke druge stvari kao što je bio slučaj ranije“, jasan je Glamočić.

Stočni fond se oporavlja: Više krava, svinja i ovaca

Iako se broj krava smanjuje, proizvodnja mleka raste jer se gazdinstva ukrupnjavaju. Podaci su ohrabrujući:

- Goveda: Fond povećan za više od 10% (sa 220.000 na 246.000 grla).

- Svinje: Broj kvalitetnih krmača skočio za skoro 60% u odnosu na 2020. godinu.

- Ovce: Drastičan skok sa 384.000 na čak 645.000 grla.

Šta kupujemo u prodavnicama? Stiže oznaka „100% domaće“

Ministar je najavio da za mesec dana kreće program „100 odsto domaće iz Srbije“. Građani će na ambalži jasno moći da vide šta je naše, a šta iz uvoza.

„Uveli smo i da na mesu iz uvoza oznaka mora da bude velika najmanje 5 milimetara, umesto dosadašnjih dva. Neka potrošači sami izaberu, nećemo nikoga diskriminisati“, zaključio je Glamočić.

Autor: D.S.