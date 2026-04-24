Šok vest za sutra: Oglasio se RHMZ, OVO je malo ko očekivao

Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, uz slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, na istoku povremeno i јak. Naјviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 22 stepena., navodi RHMZ.

Ali, ono što najavljuje za sutra sigurno niste očekivali. A to je maksimalna temperatura koja će biti prava letnja.

"Sutra nakon svežeg јutra, na јugozapadu, јugu i јugoistoku ponegde biće i sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i јoš malo topliјe, posle podne uz dnevni razvoј oblačnosti. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Јutarnja temperatura od 1 do 10 stepeni, a naјviša dnevna od 21 do čak 25 stepeni", piše na sajtu RHMZ.

U nedelju i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila, dok se kiša i lokalni pljuskovi očekuјu tek ponegde u utorak (28.04.).

Od srede (29.04.) promenljivo oblačno i malo svežiјe vreme mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Autor: Marija Radić