AKTUELNO

Društvo

SVET SE SELI U SRBIJU: Gvineja potvrdila dolazak na EKSPO 2027 – Predstaviće bogatstvo o kom mnogi samo sanjaju!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: printscreen ||

Specijalizovana izložba EKSPO 2027 u Beogradu postaje bogatija za još jednog svetskog učesnika! Republika Gvineja zvanično je potvrdila da stiže u srpsku prestonicu, gde će predstaviti svoju kulturu, muziku, ali i neverovatne prirodne resurse.

Gvineja u Beograd ne dolazi samo sa pesmom i plesom, već i kao jedna od rudarski najbogatijih zemalja sveta.

Zlato, dijamanti i gvožđe

Ova afrička država planira da svetu u Beogradu predstavi svoj razvojni projekat "Simandou 2040", ali i svoje ogromne potencijale:

- Najveće svetske rezerve boksita (za proizvodnju aluminijuma).

- Nalazišta zlata, dijamanata i gvožđa.

- Hidroenergetski kapaciteti koji su stub njihove buduće ekonomije.

Muzika i ples koji spajaju ljude

Pod temom beogradskog Ekspoa "Igra(j) za čovečanstvo", Gvineja će prikazati svoje bogato kulturno nasleđe. Posetioci će imati priliku da čuju zvuke tradicionalnih instrumenata kao što su džembe, kora i balafon, ali i da vide čuvene plesove Doundoumba i Kuku.

Direktor kompanije Ekspo 2027, Danilo Jerinić, istakao je da će učešće ove zemlje pokazati kako igra nije samo zabava, već i način povezivanja ljudi širom planete.

Osvajači medalja dolaze u Srbiju

Podsećamo, Gvineja je ozbiljan igrač na svetskim izložbama – na sajmu u Dubaiju 2020. godine osvojili su srebrnu medalju, što garantuje da će njihov paviljon u Beogradu biti jedan od najposećenijih i najatraktivnijih.

Autor: D.S.

#Beograd

#Danilo Jerinić

#Dijamanti

#Ekspo 2027

#Gvineja

#Srbija

#Zlato

#investicije

#kultura

#vesti

