NE ODLAŽITE ZIMSKE STVARI! Evo kad će KIŠA pljuštati u celoj Srbiji, a negde će pasti sneg: Detaljna vremenska prognoza Nedeljka Todorovića

Vikend pred građanima Srbije doneće pravo prolećno vreme - sunčano, umereno toplo i bez padavina, uz maksimalne temperature od 18 do 23 stepena, ali i sveža jutra i večeri zbog kojih će biti potrebna toplija garderoba u ranim i kasnim satima.

Meteorolog Nedeljko Todorović istakao je da nas očekuju idealni prolećni dani, ali uz određene temperaturne oscilacije:

"Tokom naredna dva dana subote i nedelje imaćemo pravo prolećno vreme kako ga građani zamišljaju. Biće umereno toplo i sunčano, sa maksimalnim temperaturama između 18 i 23 stepena, u zavisnosti od mesta i nadmorske visine'' rekao je on za Kurir.

On je upozorio da će jutra i večeri ipak biti sveži.

"U jutarnjim i večernjim satima još uvek će biti svežine, pa je potrebna malo toplija garderoba u tom delu dana. Slab mraz je moguć, ali samo lokalno i kratkotrajno. U ranim jutarnjim satima, između pet i šest stepeni, može se pojaviti blagi minus, do minus jedan ili dva stepena, i to uglavnom u kotlinama i brdsko-planinskim predelima"

Od 28. aprila padavine

Stabilno vreme bez kiše zadržaće se tokom vikenda, dok se promena očekuje već početkom naredne sedmice.

"U nedelju uveče počinje da pristiže hladniji vazduh, pa će se već u ponedeljak osetiti pad temperature i doći će do naoblačenja, ali bez padavina tog dana", rekao je Todorović.

Prve padavine najavljuje za sredinu naredne nedelje.

"Između utorka i srede, 28. i 29. aprila, očekuje se slaba kiša lokalnog karaktera, uz dalji pad temperature. Takav, svežiji tip vremena zadržaće se i narednih dana. Od 28. i 29. aprila pa do početka maja biće promenljivo, svežije vreme, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ali bez većih količina padavina"

Govoreći o raspodeli kiše, naglašava da ona neće biti ravnomerna:

"Jedan dan će više padati na severu, drugi na jugu, ali to će biti lokalne pojave, neće u isto vreme padati u celoj Srbiji"

Moguć i sneg u planinskim krajevima

U planinskim krajevima moguć je i povratak zimskih uslova:

"U tim danima, u višim predelima, iznad 1200 do 1300 metara, može pasti i sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, što je za to doba godine sasvim normalno"

Ipak, u nižim krajevima mraz je malo verovatan:

"Zbog oblaka i vetra, koji sprečavaju jače hlađenje prizemnog sloja vazduha, u nižim predelima je mala verovatnoća za mraz"

Stabilizacija vremena i novi porast temperature očekuju se tek početkom maja.

"Negde od 4. ili 5. maja sledi toplije vreme i više sunčanih intervala, ali uz mogućnost kratkotrajnih popodnevnih pljuskova", zaključio je Nedeljko Todorović za Kurir.

Autor: Marija Radić