Ratko Mladić je svoj prsten okretao naopako, a razlog je jeziv: Sin Darko otkrio tajnu porodičnog nakita

Darko Mladić otkriva simboliku porodičnog prstena koji je njegov otac nosio tokom rata, objašnjavajući zašto ga je okretao naopako.

Prstenje bivšeg generala i haškog osuđenika Ratka Mladića, bilo je glavna tema brojnih svetskih medija, kako pre, tako i posle presude Haškog tribunala.

Darko, sin Ratka Mladića predstavio je, jednom prilikom za Kurir, simboliku nakita koje krase indijanski poglavica i veliki crni kamen.

Zlatni prsten koji je bivši komandant vojske Republike Srpske i haški osuđenik nosio za vreme komandovanja, sada nosi njegov sin Darko Mladić. S tim pečatnim prstenom Ratko je otišao u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala, ali je nakon određenog vremena ovaj nakit dao sinu Darku.

Najbolji u klasi

- Ovaj prsten je majka njemu poklonila kad je završio komandnu-štabnu akademiju kao prvi u klasi 1978. godine. To je deo školovanja oficira da bi postali majori, oni idu u tu školu dve godine. On je bio najbolji u klasi. Tada mu je burma bila već mala, čak je i pukla, pa je od tog zlata napravljen ovaj, porodični prsten koji je dobio od majke na poklon", objasnio je tada Darko Mladić.

Otkrio je tada da njegov otac prsten nije hteo da ga skida ni za vreme rata.

Na frontu ga okretao naopako, jer je bio meta

- Dobili smo informaciju dok je bio u Kninu komandant korpusa, da su dali instrukcije kad vide oficira sa tim prstenom da pucaju. On nije hteo da ga skida, već bi ga samo okrenuo da se ne vidi kamen kada bi bio na prvoj liniji fronta. To je prsten vernosti porodici i narodu - ispričao je tada Darko u emisiji Usijanje.

Drugi prsten je dobio na poklon od njegovog vojnika iz Štipa koji sad živi u Roterdamu, a koji je posle mnogo truda uspeo da ga poseti u Hagu i da mu pokloni srebrni prsten sa indijanskim poglavicom.

- Ratko je nosio na tim suđenjima kao simbol da nas Amerikanci tretiraju kao što su tretirali Indijance i izvršili genocid nad njima, da smo mi u istoj toj poziciji kao Indijanci - ispričao je tada Darko Mladić.

Ratko Mladić, podsetimo, pravosnažno je osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u BiH. Uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. godine, a Haškom tribunalu je izručen 31. maja iste godine.

Ovih dana je zdravstveno stanje Mladića sve je lošije, a njegov sin je rekao za Javni servis da se vratio iz posete ocu i ako generala ne puste na privremenu slobodu radi lečenja, to će značiti da su se opredelili za smrtnu presudu.

Autor: Marija Radić