Ministar čestitao učenicima uspeh u Indiji: Dokaz da se u obrazovanje mora ulagati

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je danas učenicima postignute rezultate na Internacionalnoj konferenciji mladih naučnika prirodnih nauka koja je održana u Nju Delhiju, u Indiji, i poručio da je njihov uspeh veliki podsticaj i dokaz da se u obrazovanje mora ulagati.

"Čestitam učenicima na sjajnim rezultatima i uspehu koji su ostvarili u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Želim da i ovaj rezultat, kao i svi prethodni, budu podsticaj da i dalje nastave da uče i osvajaju svet znanjem. Njihov uspeh je veliki podsticaj i dokaz da u obrazovanje moramo ulagati, jer Srbija ima mnogo mladih talenata koi ostvaruju zapažene rezultate u različitim oblastima i koji su svojim radom i talentom često i ispred svojih vršnjaka iz sveta", naveo je ministar, saopštilo je resorno ministarstvo.

Tara Koldžić, učenica trećeg razreda Pete beogradske gimnazije, osvojila je zlatnu medalju, Natalija Arsić i Nikola Jović, učenici drugog razreda Pete beogradske gimnazije, osvojili su bronzane medalje, a Helena Grujić, učenica trećeg razreda Gimnazije "Dušan Vasiljev" iz Kikinde, osvojila je specijalnu nagradu i prvo mesto za poster prezentaciju u oblasti fizike.

Autor: Jovana Nerić

