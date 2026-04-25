Svaki Srbin sutra treba da izgovori ove reči do ponoći: Sećamo se jednog od najvažnijih svetaca

Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni vernici 26. aprila obeležavaju dan posvećen Svetom Artemonu Laodikijskom, sveštenomučeniku koji je, prema crkvenom predanju, život posvetio službi hrišćanske vere i stradanju za Hrista u vreme progona ranih hrišćana.

Njegovo ime i danas zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji kao simbol nepokolebljive vere, hrabrosti i duhovne istrajnosti.

Život posvećen veri i službi

Prema predanju, Artemon je veliki deo života proveo služeći u crkvi. Pred sudijom koji ga je progonio zbog vere govorio je o svom dugogodišnjem služenju Bogu, ističući da je najpre bio čtec, zatim đakon, a potom i prezviter koji je poučavao narod i propovedao hrišćansku veru.

Njegov život bio je potpuno posvećen crkvi i širenju hrišćanskog učenja, zbog čega je postao meta progona u vreme kada su hrišćani bili izloženi teškim kaznama.

Čudo u hramu i obraćenje mnogih



Jedan od najpoznatijih događaja iz njegovog života vezuje se za trenutak kada je izveden pred paganski hram posvećen Eskulapu, gde su se, prema predanju, čuvale velike zmije koje su smatrane svetim.

Ljudi okupljeni oko hrama verovali su da će zmije napasti Artemona. Međutim, prema crkvenom predanju, svetitelj se prekrstio i zmije su ostale nepomične.

Ovaj događaj izazvao je veliko zaprepašćenje među prisutnima, a navodi se da je čak i jedan od paganskih žrečeva, po imenu Vitalije, nakon toga poverovao u hrišćanskog Boga i primio krštenje zajedno sa svojim prijateljima.

Mučenje i stradanje

Iako su mnogi bili zadivljeni onim što su videli, sudija koji je progonio Artemona nije odustajao od kazne.



Prema predanju, svetitelj je bio izložen brojnim mukama, ali je ostao čvrst u svojoj veri. Jedna od priča govori da je sudija pokušao da ga baci u vrelu smolu, ali je, prema legendi, sam stradao.

Nakon toga Artemon je još neko vreme nastavio da propoveda i okuplja narod oko hrišćanske vere.

Na kraju je ponovo uhvaćen i pogubljen 303. godine.

U narodnom predanju veruje se da Sveti Artemon štiti vernike od zla i pomaže onima koji prolaze kroz teške životne trenutke.



Mnogi vernici na njegov praznik odlaze u crkvu, pale sveće i mole se za snagu, zdravlje i zaštitu porodice.

Postoji i verovanje da iskrena molitva upućena ovom svetitelju može pomoći ljudima da pronađu unutrašnji mir i istraju u teškim životnim iskušenjima.

Simbol istrajnosti i vere

Priča o Svetom Artemonu vekovima se prenosi među vernicima kao podsetnik na snagu vere i istrajnost pred nepravdom.

Njegovo stradanje ostalo je zapisano u pravoslavnoj tradiciji kao primer čoveka koji ni pod najvećim pritiscima nije želeo da se odrekne svojih uverenja i službe Bogu.

Autor: D.Bošković