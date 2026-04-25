PRONAĐEN DEČAK (6) KOJI JE NESTAO! Kraj drame u Nišu!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Dečak uzrasta oko sedam godina nestao je večeras u Nišu nakon što je izašao iz dvorišta i krenuo ulicom

Dečak (7), koji je nestao večeras u Nišu je pronađen, pise Kurir.

Kako smo pisali, a prema nezvaničnim informacijama, dete se igralo u dvorištu sa svojim bratom blizancem kada je napustilo dvorište i krenulo samo u pidžami niz ulicu.

Ono što se vidi na sigurnosnim kamerama jeste da je dečak večeras oko 20 časova prošao uz ulicu naviše, a nakon toga u 20.04 časova prošla je i njegova majka.

Spasioci Gorske službe spasavanja iz stanice Niš pridružili su se potrazi za dečakom.

Autor: D.Bošković

