'ONI PRAVE OZBILJNA UMETNIČKA DELA' Barošević: Savez invalida rada Vojvodine i gradska organizacija Pančevo postali su prepoznatljivi po likovnim kolonijama i izložbama slika članova (VIDEO)

Otvaranjem prve zajedničke izložbe slika nastalih na likovnim kolonijama Saveza invalida rada Vojvodine i njegovih 11 opštinskih organizacija koje su realizovane tokom prethodne godine nastavljena je dugogodišnja tradicija koja ima za cilj da ukaže na značaj kreativnog izražavanja, socijalne inkluzije i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuju na značaj institucionalne podrške uz informaciju da je budžet ministarstva za programe namenjene osobama sa invaliditetom za ovu godinu uvećan za 11 odsto i iznosi približno 500 miliona dinara.

Izložba predstavlja ne samo rezultat rada sa likovnih kolonija, već snažan primer zajedništva, razmene iskustva i afirmacije stvaralačkih potencijala.

Biljana Barošević, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja naglasila je značaj institucionalne podrške i pozvala sva udruženja i članove širom Srbije da konkurišu, te tako iskoriste dostupne programe, jer se zajedničkim radom može značajno poboljšati kvalitet života osoba sa invaliditetom.

- Savez invalida rada Vojvodine i gradska organizacija Pančevo su postali prepoznatljivi po likovnim kolonijama i izložbama slika članova, ne samo grada Pančeva, nego svih 11 lokalnih organizacija u Vojvodini. Ono što je važno da su članovi udruženja i sam Savez su pravi slikari i prave zaista ozbiljna umetnička dela. Ministarstvo za rad će podržavati ne samo ove aktivnosti već sve ono što je od značaja za sam Savez i lokalna udruženja - istakla je Barošević.

Stana Svilarov, predsednica Saveza invalida rada Vojvodine, izrazila je veliki ponos zbog činjenice da je na otvaranje došlo više od 200 članova iz cele pokrajine.

- 11 organizacija, ali ima i više slikara koji imaju po dve slike i sve su na katalogu. Taj katalog je značajan jer ga dobija svaki slikar, to je za njega znak da je učestvovao na ovakvoj izložbi - kazala je Svilarov.

Slikarka Anđelija Porobić istakla je koliko joj znače ovakve izložbe i druženje sa ljudima.

- Ministarstvo radi jedan divan posao, da okuplja ljude da ispolje svoja osećanja, da se druže - navela je.

Izložba je realizovana kao važan projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz podršku grada Pančeva.

Cilj organizatora je da ova manifestacija postane tradicionalna i da se svake godine održava u drugoj opštini, čime bi se dodatno osnažila vidljivost umetničkog rada ove organizacije.

