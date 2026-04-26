Oglasio se dečak Viktor koji hekla: Ja sam samo mali dečak koji želi da radi ono što voli, ovo je moj treći pokušaj, ali...

Poznati heklač Viktor Mitić, nakon nekoliko pokušaja hakovanja njegovog profila i njegovog konačnog gašenja, sada je napravio novi.

Naime, Viktor je osvojio društvene mreže, nakon što je na Instagram profilu objavio videe kako hekla onoliko petlji koliko ima pratilaca, dok ne ishekla najveći ćilim na svetu.

Međutim, zbog velike popularnosti Viktor je doživeo i osude, ali i gašenje profila, zbog čega je, sada već treći put napravio nov profil.

Prema onome što se može videti na društvenim mrežama, zvanični profil Viktora je "viktor_heklac_official", a kako je istakao, on neće odustati od svog cilja da nastavi da hekla.

- Ja samo volim da heklam i samo sam mali dečak koji želi da radi ono što voli. Nemam razloga da bilo koga vređam onim što stvaram. Ovo je moj treći pokušaj, ali ne odustajem - jer verujem u svoje snove. Želim da pokažem da, pored svega što se danas viđa na internetu, postoje i lepe, kreativne stvari koje mogu da inspirišu. Time nikoga ne ugrožavam, već samo delim ono što volim. Hvala svima koji me prate i hvala vam na podršci - naveo je on u svojoj najnovijoj objavi na novom Instagram profilu.

