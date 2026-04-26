Iskra briljirala u Zabeli: Policijski šarplaninac osvojio CAC i prvo mesto

Na specijalizovanoj izložbi u Zabeli, među najboljima, zablistala je Iskra - službeni pas Policijske brigade, rase jugoslovenski ovčarski pas - šarplaninac.

U konkurenciji vrhunskih primeraka osvojila je prvo mesto u svom starosnom razredu i titulu CAC, potvrđujući kvalitet, stabilnost i rad koji stoji iza svakog njenog koraka.

Pod vođstvom majora policije Bojana Gavrilovića, starijeg instruktora za obuku vodiča službenih pasa, i mlađeg vodnika policije Dragutina Jovanovića, Iskra ne osvaja samo priznanja – ona potvrđuje ono što se ne može naučiti preko noći: poverenje, disciplinu i bezrezervnu odanost.

Službeni psi nisu samo podrška u akcijama.



Oni su deo tima.

Čuvari bezbednosti.

Lice i snaga službe kada je najpotrebnije.

Autor: A.A.