Iskra briljirala u Zabeli: Policijski šarplaninac osvojio CAC i prvo mesto

Na specijalizovanoj izložbi u Zabeli, među najboljima, zablistala je Iskra - službeni pas Policijske brigade, rase jugoslovenski ovčarski pas - šarplaninac.

U konkurenciji vrhunskih primeraka osvojila je prvo mesto u svom starosnom razredu i titulu CAC, potvrđujući kvalitet, stabilnost i rad koji stoji iza svakog njenog koraka.

Pod vođstvom majora policije Bojana Gavrilovića, starijeg instruktora za obuku vodiča službenih pasa, i mlađeg vodnika policije Dragutina Jovanovića, Iskra ne osvaja samo priznanja – ona potvrđuje ono što se ne može naučiti preko noći: poverenje, disciplinu i bezrezervnu odanost.

Službeni psi nisu samo podrška u akcijama.

Oni su deo tima.

Čuvari bezbednosti.

Lice i snaga službe kada je najpotrebnije.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U MIRIJEVU: Pit bul napao devojku, HITNO prebačena u bolnicu

Svet

LUKAŠENKO SE NA BOGOJAVLJANJE KUPAO U LEDENOJ VODI! Pogledajte kako se beloruski lider "bućnuo" na minus 15

Lifestyle

Veterinarka otkrila kog psa se najviše plaši! Deluje mirno i bezazleno, ali nije nimalo naivan (VIDEO)

Društvo

STO HILJADA DINARA ZA LOKIJA! Nestao džek rasel terijer u Lajkovcu - Vlasnik moli sve za pomoć (FOTO)

Hronika

Užas u Novom Sadu: Pitbul ubio vlasnika!

Hronika

PAS NAPAO DETE (5) U SOPOTU: Izašao iz ograđenog dvorišta i ujedao po glavi i licu