SURDULICA NE ZABORAVLJA! Na današnji dan pre 27 godina NATO projektili ubili 20 civila: Među žrtvama bilo ČAK DVANAESTORO DECE

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Printscreen YouTube/AP Archive ||

Na današnji dan, 27. aprila 1999. godine, u stravičnom napadu NATO avijacije na sam centar Surdulice, ugašeno je najmanje 20 nevinih života.

Ovaj grad na jugu Srbije postao je mesto najvećeg stradanja civila tokom agresije, a najpotresnija činjenica je da je među žrtvama bilo dvanaestoro dece.

U naletu bombardera srušeno je i oštećeno više od 500 kuća, dok je čitavo naselje u centru grada pretvoreno u ruševine. Surdulica je tokom 1999. godine bombardovana tri puta, a ovaj datum ostaje upisan kao jedan od najcrnjih u istoriji našeg naroda.

Autor: D.S.

