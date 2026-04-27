SUSRET LABOVIĆ I SJE ĐING: Srbija je ključan partner Kine na evropskom turističkom tržištu

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović sastala se juče u Lingšuiju sa Sje Đing, zamenicom guvernera kineske provincije Hajnan, sa kojom je razgovarala o jačanju turističke saradnje, razmeni turista između Srbije i Kine, kao i o mogućnostima koje za dodatno povezivanje dve zemlje donosi specijalizovana izložba EXPO 2027 u Beogradu.

Tokom sastanka istaknuto je da Hajnan ima značajnu ulogu u razvoju kineskog turizma, dok je Labović naglasila da je kinesko tržište od izuzetnog značaja za Srbiju, imajući u vidu kontinuirani rast broja turista, bezvizni režim i sve bolju avio-povezanost dve zemlje.

- Kineski turisti su u top tri kada je reč o dolascima i noćenjima u Srbiji i to nije rezultat slučajnosti, već dugogodišnje saradnje i dobrih odnosa naših zemalja. Uvođenje bezviznog režima i direktne avio-linije između Beograda i velikih kineskih gradova dodatno su podstakli dolazak turista, ali i unapredili međusobno razumevanje i razmenu - istakla je Labović.

Ona je naglasila da Srbija kineskim turistima nudi autentična iskustva, spoj kulture, istorije, prirode, gastronomije i gostoprimstva, zbog čega je važno predstavljanje naše zemlje i u regionima Kine koji do sada nisu bili u fokusu turističke promocije.

Govoreći o specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, direktorka TOS-a poručila je da će ovaj događaj biti važna prilika za dodatnu promociju Srbije i jačanje saradnje sa kineskim partnerima.

- EXPO 2027 predstavlja veliku priliku da dodatno približimo Srbiju kineskim turistima i partnerima. Pozivamo vas da dođete u Beograd i budete naši gosti, da zajedno razvijamo saradnju i iskoristimo potencijale koje ovakav događaj donosi - poručila je Labović.

Zamenica guvernera provincije Hajnan Sje Đing ocenila je da Srbija ima važnu ulogu u povezivanju sa evropskim tržištem i da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje.

- Srbija za nas predstavlja ključ za Evropu i važnu tačku povezivanja sa evropskim tržištem. Hajnan vidimo kao centralnu platformu za razvoj turizma u Kini i za međunarodnu saradnju u toj oblasti, što otvara značajan prostor za zajedničke projekte - rekla je Sje Đing.

Ona je istakla da se turističke ponude Srbije i Hajnana dopunjuju, što predstavlja dobru osnovu za intenzivniju razmenu turista u oba smera. Sastanku su prisustvovali i predstavnici rukovodstva provincije Hajnan, kao i direktor Kineskog kulturnog centra u Beogradu Džang Aimin.

Sastanak je održan u okviru višednevne posete delegacije Srbije Kini, realizovane u organizaciji Kineskog kulturnog centra u Beogradu, tokom koje je delegacija TOS-a predstavila turističku ponudu naše zemlje u provincijama Šandong i Hajnan.