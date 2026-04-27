Održana osnivačka konvencija Kluba mladih Ruskog istorijskog društva

Osnivačka konvencija Kluba mladih Ruskog istorijskog društva Srbije održana je u Beogradu u Barutani na Kalemegdanu, mestu koje je svedok dela zajedničke istorije srpskog i ruskog naroda – srpsko-ruskog oslobođenja Beograda 1806. godine, ispraćanja Turaka 1878, herojske srpsko-ruske odbrane Beograda 1915. godine.

Vukan Đukić, predsednik Kluba mladih Ruskog istorijskog društva Srbije, naglasio je da je borba za istorijsko pamćenje i očuvanje sećanja na sva stradanja kojima su naši narodi bili izloženi kroz istoriju glavna misija novoosnovanog kluba.

“Složene okolnosti današnjice ne ostavljaju nam prostora da budemo neaktivni i inertni i da na sveopštu reviziju istorije ostanemo nemi. Danas su sve glasniji oni koji pokušavaju da sve stranice naše istorije u potpunosti iskrive i podvedu pod sopstvene aršine sve u skladu sa svojim kolonijalističkim i izrabljivčkim pogledom na svet. Zbog toga je naš zadatak i naša obaveza da se protiv takvih težnji borimo na svakom mestu”, poručio je Đukić.

Skup je blagoslovio istorijskmitropolit bački Irinej Bulović i poželeo uspeh u radu posebno na polju upoznavanja, istraživanja i popularizovanja zajedničke istorije naših bratskih naroda i sestrinskih pravoslavnih crkava.

Autor: S.M.